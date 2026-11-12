Попит на новобудови Києва впав на третину: скільки коштує квадратний метр

Попит на новобудови Києва за місяць скоротився на третину, проте житло у столиці продовжило дорожчати. У найдорожчому Печерському районі квадратний метр коштує понад 2 тисячі доларів, тоді як у найдешевшому Деснянському – у 3 рази менше.

Скільки коштує квадратний метр у новобудовах Києва

За даними DIM.RIA, у жовтні 2026 року медіанна вартість квадратного метра у новобудовах Києва становила 1 504 долари. Порівняно з вереснем ціна зросла на 5,8%. Найдорожчі квартири пропонують у Печерському районі, тоді як найдешевше житло можна знайти у Деснянському.

Нині ціни такі:

у Печерському районі – 2 855 доларів;

у Шевченківському районі – 1 612 доларів;

у Святошинському районі – 1 515 доларів;

у Подільському районі – 1 477 доларів;

в Оболонському районі – 1 385 доларів;

у Голосіївському районі – 1 310 доларів;

у Солом'янському районі – 1 256 доларів;

у Дніпровському районі – 1 164 долари;

у Дарницькому районі – 1 063 долари;

у Деснянському районі – 864 долари.

Попри загальне подорожчання новобудов у столиці, у семи районах ціни за місяць знизилися. Найбільше квадратний метр подешевшав у Подільському районі – на 3%. У Деснянському та Дніпровському районах ціни впали на 2%, а в Печерському, Шевченківському, Голосіївському та Дарницькому – на 1%.

В Оболонському та Святошинському районах вартість квадратного метра залишилася незмінною. Єдиним районом, де новобудови подорожчали, став Солом'янський – там ціни зросли на 3%.

Як змінився попит на новобудови у жовтні

У жовтні попит на новобудови Києва скоротився на 33% порівняно з вереснем. Це найбільше падіння серед усіх регіонів України. При цьому столиця залишилася найдорожчим містом за медіанною вартістю квадратного метра в новобудовах.

Натомість найбільше зростання попиту на первинному ринку житла спостерігалося у трьох областях:

Закарпатська – на 15%;

Дніпропетровська – на 12%;

Миколаївська – на 9%.

Нагадаємо, перед купівлею квартири в новобудові варто перевірити документи на житло, умови оплати та стан інженерних систем. Також важливо з'ясувати, чи є в будинку укриття та резервне живлення.