Спрос на новостройки в Киеве упал на треть: сколько стоит квадратный метр

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Сколько стоит квадратный метр в новостройках Киева

По данным DIM.RIA, в октябре 2026 года медианная стоимость квадратного метра в новостройках Киева составляла 1 504 доллара. По сравнению с сентябрем цена выросла на 5,8%. Самые дорогие квартиры предлагаются в Печерском районе, тогда как самое дешевое жилье можно найти в Деснянском.

В настоящее время цены такие:

в Печерском районе – 2 855 долларов;

в Шевченковском районе – 1 612 долларов;

в Святошинском районе – 1 515 долларов;

в Подольском районе – 1 477 долларов;

в Оболонском районе – 1 385 долларов;

в Голосеевском районе – 1 310 долларов;

в Соломенском районе – 1 256 долларов;

в Днепровском районе – 1 164 доллара;

в Дарницком районе – 1 063 доллара;

в Деснянском районе – 864 доллара.

Несмотря на общее подорожание новостроек в столице, в семи районах цены за месяц снизились. Больше всего квадратный метр подешевел в Подольском районе – на 3%. В Деснянском и Днепровском районах цены упали на 2%, а в Печерском, Шевченковском, Голосеевском и Дарницком – на 1%.

В Оболонском и Святошинском районах стоимость квадратного метра осталась неизменной. Единственным районом, где новостройки подорожали, стал Соломенский – там цены выросли на 3%.

Как изменился спрос на новостройки в октябре

В октябре спрос на новостройки Киева сократился на 33% по сравнению с сентябрем. Это самое значительное падение среди всех регионов Украины. При этом столица осталась самым дорогим городом по медианной стоимости квадратного метра в новостройках.

Зато наибольший рост спроса на первичном рынке жилья наблюдался в трех областях:

Закарпатская – на 15%;

Днепропетровская – на 12%;

Николаевская – на 9%.

Напомним, перед покупкой квартиры в новостройке стоит проверить документы на жилье, условия оплаты и состояние инженерных систем. Также важно выяснить, есть ли в доме укрытие и резервное электроснабжение.