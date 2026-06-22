Різниця понад 2 000 доларів: де у Києві найдорожчий і найдешевший квадратний метр

Первинний ринок Києва залишається дуже нерівномірним – ціна квадратного метра залежить і від району, і від класу житла. Різниця між найдорожчим і найдешевшим районом столиці близько 2 тисяч доларів за квадратний метр.

Скільки коштує квадратний метр у новобудовах Києва

У червні 2026 року медіана стартової ціни на первинному ринку Києва становить 1 340 доларів за квадратний метр, повідомляє ЛУН.

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Найдорожчий сегмент – преміум. У таких новобудовах середні ціни сягають 3 610 доларів за квадратний метр. Бізнес-клас помітно дешевший – 1 780 доларів за квадратний метр. У комфорт-класі квадратний метр коштує 1 180 доларів, а в економкласі – 980 доларів.

Різниця пояснюється не лише формальним поділом на класи. Преміальні комплекси у столиці зазвичай характерні дорожчими локаціями, вищим рівнем сервісу, приватності та внутрішньої інфраструктури.

Де у Києві найдорожчий квадратний метр

Найдорожчим районом Києва на первинці залишається Печерський. Медіана стартової ціни тут становить 2 810 доларів за квадратний метр.

В інших районах Києва ціни нижчі:

Шевченківський район – 1 730 доларів за квадратний метр;

Подільський район – 1 600 доларів за квадратний метр;

Оболонський район – 1 320 доларів за квадратний метр;

Голосіївський район – 1 320 доларів за квадратний метр;

Святошинський район – 1 300 доларів за квадратний метр;

Солом'янський район – 1 260 доларів за квадратний метр;

Дніпровський район – 1 120 доларів за квадратний метр.

Найдешевші серед районів Києва – Дарницький і Деснянський. У Дарницькому районі середня вартість становить 1 090 доларів за квадратний метр. Найдоступнішим є Деснянський район, де квадратний метр у новобудовах коштує 810 доларів.

Які ціни на первинці у передмісті Києва

У передмісті Києва найвищі ціни мають Ірпінь та Вишневе – по 1 100 доларів за квадратний метр. Далі йде Софіївська Борщагівка, де медіана стартової ціни становить 1 000 доларів за квадратний метр.

Буча та Петропавлівська Борщагівка перебувають на одному рівні – по 980 доларів за квадратний метр. У Крюківщині квадратний метр на первинці коштує 930 доларів, у Вишгороді – 900 доларів, у Борисполі – 890 доларів.

Нижчі ціни – у Гатному та Броварах: 850 і 840 доларів за квадратний метр відповідно. Найдоступнішим серед передмість є Гостомель. Там медіана стартової ціни на первинці становить 760 доларів за квадратний метр.

Скільки коштують квартири на вторинці в районах Києва

У центрі столиці вартість квартир у кілька разів вища, ніж в інших локаціях міста. Серед однокімнатних квартир найдорожчим залишається Печерський район. Там медіанна ціна сягає 150 тисяч доларів. Найдешевше таке житло серед районів Києва коштує у Деснянському районі – 45,2 тисячі доларів.