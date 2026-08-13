Попит на квартири у Києві просів: що відбувається з цінами на однокімнатне житло

Ринок однокімнатних квартир у Києві за рік помітно змінився: пропозиція та активність покупців скоротилися. Та це не завадило житлу в частині районів столиці помітно подорожчати.

Як змінилися ціни на однокімнатні квартири у Києві

За даними OLX Нерухомість, у липні 2026 року медіанна вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку Києва становила 74,8 тисячі доларів. За рік вона зросла на 3%. Кількість оголошень про продаж такого житла у столиці за цей час скоротилася на 18%.

Найбільше квартири подорожчали у Печерському районі. За рік медіанна ціна там зросла на 14% і досягла 164 тисячі доларів. У Голосіївському районі зростання становило 10% – до 84,7 тисячі доларів, а в Подільському – 8%, до 82,3 тисячі доларів. У Шевченківському районі однокімнатні квартири подорожчали на 5% – до 99 тисяч доларів.

У Солом'янському районі медіанна ціна зросла на 4% – до 69,3 тисячі долара. У Деснянському медіанна вартість збільшилася на 3% і становила 45,3 тисячі доларів, а в Оболонському – на 1%, до 60,8 тисячі долара.

У трьох районах ціни за рік знизилися. У Дарницькому та Дніпровському медіанна вартість однокімнатної квартири скоротилася на 3% – до 65 тисяч та 62 тисяч доларів відповідно. У Святошинському районі житло подешевшало на 2% – до 51,4 тисячі доларів.

Пропозиція скоротилася у більшості районів Києва. Найбільше кількість оголошень зменшилася у Солом'янському та Шевченківському районах – на 24%. У Подільському їхня кількість знизилася на 20%, а в Голосіївському, Дарницькому та Святошинському – на 19%. У Деснянському районі пропозиція залишилася на рівні липня 2025 року.

У яких районах знизилася активність покупців

Найбільше попит впав у Печерському районі – на 33%. У липні 2026 року там на одне оголошення припадало в середньому лише 1,1 відгуку. У Деснянському районі кількість відгуків скоротилася на 28%, у Голосіївському – на 25%, у Подільському – на 24%.

Безпекова ситуація залишається одним із факторів, що впливають на поведінку покупців і продавців. На жаль, у липні Київ зазнав низки інтенсивних російських атак, що могло вплинути на готовність людей купувати житло у місті. Частина покупців відкладає такі рішення, а власники, які не мають нагальної потреби продавати квартиру, можуть займати вичікувальну позицію,

– пояснює Оксана Остапчук, керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість.

В Оболонському та Шевченківському районах кількість відгуків скоротилася на 17%, у Святошинському – на 16%, у Дарницькому – на 13%, а в Дніпровському – на 4%. Єдиним районом, де активність покупців за рік зросла, став Солом'янський. Там кількість відгуків на одне оголошення збільшилася на 4%.

Нагадаємо, попит на великі квартири площею 150 – 200 квадратних метрів в Україні за рік помітно змінився. У частині західних областей інтерес покупців знизився, натомість у центральних, північних і південних регіонах кількість відгуків подекуди суттєво зросла.