Як змінився попит на квартири площею 100–150 квадратних метрів

Згідно з дослідженням OLX Нерухомість, за рік змінилася не лише кількість оголошень про продаж великих квартир, а й активність покупців у різних областях України.

Найбільше пропозицій квартир площею 100 – 150 квадратних метрів додалося на Кіровоградщині – майже 35% та Сумщині – 20%. Водночас пропозиція скоротилася на Закарпатті, Рівненщині, Житомирщині, Вінниччині, Херсонщині, Хмельниччині, Львівщині, Черкащині та Тернопільщині.

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Ще сильніше змінилася кількість відгуків. На Сумщині вона зросла на 123%, на Миколаївщині – майже на 72%, а на Чернігівщині – майже на 54%. На Вінниччині приріст становив 13%, на Запоріжжі – 11,4%. Водночас більше відгуків тепер припадає на північні, центральні та південні області, де ціни часто нижчі.

На Закарпатті спад інтересу збігся з помітним подорожчанням: медіанна ціна таких квартир зросла на 17,9% і сягнула 165 тисяч доларів.

Найсильніше ціни зросли на Волині – на 20% до 120 тисяч доларів. На Тернопільщині житло подорожчало на 18,9% до 107 тисяч доларів. Зростання також було в Івано-Франківській області – до 107 тисяч доларів, Херсонській – до 42,5 тисячі доларів та Хмельницькій – до 100 тисяч доларів.

На Полтавщині медіанна ціна не змінилася. На Черкащині вона знизилася на 6% до 98,6 тисячі доларів, а на Миколаївщині – на 5,4% до 87 тисяч доларів. При цьому саме на Миколаївщині кількість відгуків зросла майже на 72%.

Як змінилася купівля квартир площею 150–200 квадратних метрів

Серед квартир площею 150 – 200 квадратних метрів різниця між областями ще помітніша. Таке житло коштує дорожче, тому й коло потенційних покупців менше.

Найбільші зміни зафіксували на Вінниччині. За рік кількість оголошень тут зросла на 114,3%, а відгуків – одразу на 700%. На це також впливає переїзд родин і релокація бізнесу до центральних областей.

На Кіровоградщині кількість пропозицій подвоїлася, на Чернівеччині зросла майже на 81%, на Сумщині – на 50%. Більше оголошень стало також на Тернопільщині та Харківщині. Відгуків тим часом побільшало на Чернігівщині – на 250%, Житомирщині – на 150%, Закарпатті – на 115,4% та Дніпропетровщині – на 38,5%.

Зовсім інша ситуація на Рівненщині. Кількість оголошень там скоротилася на 96%, а відгуків – на 100%. На Хмельниччині відгуків стало менше на 71,4%, на Миколаївщині – на 66,7%, на Волині – на 50%. Менше відгуків також було в Полтавській, Львівській, Запорізькій, Київській, Черкаській, Одеській та Івано-Франківській областях.

Найбільше квартири такої площі подорожчали на Хмельниччині – на 64,8% до 145 тисяч доларів та Чернівеччині – на 64,2% до 225 тисяч доларів. На Харківщині медіанна ціна сягнула 200 тисяч доларів, на Миколаївщині – 160 тисяч, а на Київщині – 440 тисяч доларів.

На Вінниччині, Запоріжжі та Одещині ціни за рік не змінилися. Водночас на Дніпропетровщині вони знизилися майже на 8% до 198 тисяч доларів, на Черкащині – на 6,7% до 140 тисяч доларів, а на Сумщині – на 6,5% до 122,5 тисячі доларів.

Нагадаємо, іпотечний ринок в Україні у першому півріччі 2026 року продовжив зростати, хоча кредити на житло використовують лише приблизно у 3% угод. При цьому 93% усіх нових іпотек припадає на програму єОселя, яка фактично залишається головною опорою ринку.