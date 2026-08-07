Как изменился спрос на квартиры площадью 100–150 квадратных метров

Согласно исследованию OLX Недвижимость, за год изменилось не только количество объявлений о продаже больших квартир, но и активность покупателей в различных областях Украины.

Больше всего предложений квартир площадью 100–150 квадратных метров появилось в Кировоградской области – почти 35% и Сумской области – 20%. В то же время предложение сократилось в Закарпатье, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Херсонской, Хмельницкой, Львовской, Черкасской и Тернопольской областях.

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Еще сильнее изменилось количество откликов. В Сумской области оно выросло на 123%, в Николаевской – почти на 72%, а в Черниговской – почти на 54%. В Винницкой области прирост составил 13%, в Запорожской – 11,4%. При этом больше откликов теперь приходится на северные, центральные и южные области, где цены зачастую ниже.

В Закарпатье спад интереса совпал с заметным подорожанием: медианная цена таких квартир выросла на 17,9% и достигла 165 тысяч долларов.

Сильнее всего цены выросли на Волыни – на 20% до 120 тысяч долларов. В Тернопольской области жилье подорожало на 18,9% до 107 тысяч долларов. Рост также наблюдался в Ивано-Франковской области – до 107 тысяч долларов, Херсонской – до 42,5 тысячи долларов и Хмельницкой – до 100 тысяч долларов.

В Полтавской области медианная цена не изменилась. В Черкасской области она снизилась на 6% до 98,6 тысячи долларов, а в Николаевской – на 5,4% до 87 тысяч долларов. При этом именно в Николаевской области количество запросов выросло почти на 72%.

Как изменилась ситуация с покупкой квартир площадью 150–200 квадратных метров

Среди квартир площадью 150–200 квадратных метров разница между областями еще более заметна. Такое жилье стоит дороже, поэтому и круг потенциальных покупателей меньше.

Наибольшие изменения зафиксировали в Винницкой области. За год количество объявлений здесь выросло на 114,3%, а откликов – сразу на 700%. На это также влияет переезд семей и релокация бизнеса в центральные области.

В Кировоградской области количество предложений удвоилось, в Черновицкой – выросло почти на 81%, в Сумской – на 50%. Больше объявлений стало также в Тернопольской и Харьковской областях. Отзывов тем временем стало больше в Черниговской области – на 250%, Житомирской – на 150%, Закарпатье – на 115,4% и Днепропетровской области – на 38,5%.

Совершенно иная ситуация в Ровенской области. Количество объявлений там сократилось на 96%, а отзывов – на 100%. В Хмельницкой области откликов стало меньше на 71,4%, в Николаевской – на 66,7%, на Волыни – на 50%. Меньше откликов также было в Полтавской, Львовской, Запорожской, Киевской, Черкасской, Одесской и Ивано-Франковской областях.

Больше всего квартиры такой площади подорожали в Хмельницкой области – на 64,8% до 145 тысяч долларов и в Черновицкой области – на 64,2% до 225 тысяч долларов. В Харьковской области медианная цена достигла 200 тысяч долларов, в Николаевской – 160 тысяч, а в Киевской – 440 тысяч долларов.

В Винницкой, Запорожской и Одесской областях цены за год не изменились. В то же время в Днепропетровской области они снизились почти на 8% до 198 тысяч долларов, в Черкасской области – на 6,7% до 140 тысяч долларов, а в Сумской области – на 6,5% до 122,5 тысячи долларов.

Напомним, ипотечный рынок в Украине в первом полугодии 2026 года продолжил расти, хотя кредиты на жилье используются лишь примерно в 3% сделок. При этом 93% всех новых ипотечных кредитов приходится на программу "еОселя", которая фактически остается главной опорой рынка.