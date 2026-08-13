Как изменились цены на однокомнатные квартиры в Киеве

По данным OLX Недвижимость, в июле 2026 года медианная стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке Киева составляла 74,8 тысячи долларов. За год она выросла на 3%. Количество объявлений о продаже такого жилья в столице за это время сократилось на 18%.

Больше всего квартиры подорожали в Печерском районе. За год медианная цена там выросла на 14% и достигла 164 тысяч долларов. В Голосеевском районе рост составил 10% – до 84,7 тысячи долларов, а в Подольском – 8%, до 82,3 тысячи долларов. В Шевченковском районе однокомнатные квартиры подорожали на 5% – до 99 тысяч долларов.

В Соломенском районе медианная цена выросла на 4% – до 69,3 тысячи долларов. В Деснянском медианная стоимость увеличилась на 3% и составила 45,3 тысячи долларов, а в Оболонском – на 1%, до 60,8 тысячи долларов.

В трех районах цены за год снизились. В Дарницком и Днепровском районах медианная стоимость однокомнатной квартиры сократилась на 3% – до 65 тысяч и 62 тысяч долларов соответственно. В Святошинском районе жилье подешевело на 2% – до 51,4 тысячи долларов.

Предложение сократилось в большинстве районов Киева. Больше всего количество объявлений уменьшилось в Соломенском и Шевченковском районах – на 24%. В Подольском их количество снизилось на 20%, а в Голосеевском, Дарницком и Святошинском – на 19%. В Деснянском районе предложение осталось на уровне июля 2025 года.

В каких районах снизилась активность покупателей

Больше всего спрос упал в Печерском районе – на 33%. В июле 2026 года там на одно объявление приходило в среднем всего 1,1 отклика. В Деснянском районе количество откликов сократилось на 28%, в Голосеевском – на 25%, в Подольском – на 24%.

Ситуация с безопасностью остается одним из факторов, влияющих на поведение покупателей и продавцов. К сожалению, в июле Киев подвергся ряду интенсивных российских атак, что могло повлиять на готовность людей покупать жилье в городе. Часть покупателей откладывает такие решения, а владельцы, у которых нет острой необходимости продавать квартиру, могут занимать выжидательную позицию,

– объясняет Оксана Остапчук, руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость.

В Оболонском и Шевченковском районах количество откликов сократилось на 17%, в Святошинском – на 16%, в Дарницком – на 13%, а в Днепровском – на 4%. Единственным районом, где активность покупателей за год выросла, стал Соломенский. Там количество откликов на одно объявление увеличилось на 4%.

Напомним, спрос на большие квартиры площадью 150–200 квадратных метров в Украине за год заметно изменился. В некоторых западных областях интерес покупателей снизился, зато в центральных, северных и южных регионах количество откликов местами существенно выросло.