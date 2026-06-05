На одну квартиру десятки охочих: чому оренда в Іспанії стає менш доступною

Ринок довгострокової оренди житла в Іспанії стає дедалі менш доступним. За три роки середня вартість оренди в країні зросла на 30,7%, тоді як пропозиція житла для довгострокової оренди скоротилася на 30%.

Чому оренда стала менш доступною?

Наприкінці 2025 року на оренду житла в Іспанії в середньому потрібно було витрачати 37,8% чистої зарплати, пише idealista.

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Для порівняння, на купівлю житла припадало 26% доходу. Таким чином, оренда потребує від сім'ї значно більших витрат, ніж придбання нерухомості.

Найгостріше проблема проявляється у великих і популярних регіонах країни. У Малазі на оренду доводиться витрачати 52% чистого доходу, на Балеарських островах – 46%, у Барселоні – 42%, у Мадриді – 38%, а у Валенсії – 37%. Саме ці ринки залишаються одними з найскладніших для тих, хто шукає житло.

Погіршення доступності відбувається на тлі дефіциту квартир для довгострокової оренди та зростання кількості охочих їх винайняти. У результаті конкуренція за житло посилюється, а орендодавці отримують дедалі більше відгуків на кожне оголошення.

Як змінилися попит і пропозиція житла?

За останні кілька років кількість житла, доступного для довгострокової оренди, продовжувала скорочуватися. Частка такого житлового фонду знизилася до 0,69% від загального житлового фонду країни. Для порівняння, у 2019 – 2021 роках цей показник становив близько 1%.

На цьому тлі попит зростав значно швидше. Якщо у січні 2019 року в середньому на одне оголошення припадало близько 6 потенційних орендарів, то наприкінці 2025 року цей показник уже сягнув 34. Тобто за шість років кількість потенційних орендарів, які конкурують за одну квартиру, зросла в майже у 6 разів.

Найбільший тиск спостерігається у великих містах. У Барселоні наприкінці минулого року на одне оголошення припадало 68 потенційних орендарів. Для порівняння, у травні 2023 року, коли набув чинності Закон про житло, цей показник становив 29.

Схожа ситуація склалася і в Мадриді. Якщо на початку 2019 року на одне оголошення припадало 10 орендарів, то наприкінці 2025 року їхня кількість зросла до 49. У лютому 2022 року показник становив 17 орендарів на одне житло, а у травні 2023 року – вже 25.

У Валенсії наприкінці минулого року фіксували 32 відгуки на одне оголошення. У 2019 році їх було лише 6. У Малазі наприкінці 2025 року на одне оголошення припадало 16 орендарів, хоча після завершення пандемії коронавірусу цей показник становив лише 4 відгуки.

Що змінилося на ринку після Закону про житло?

За три роки після набуття чинності Законом про житло середні орендні ставки в Іспанії зросли на 30,7%. Слід зауважити, що закон ухвалювали саме для того, щоб стримати зростання цін і полегшити доступ до житла.

За даними Барометра Центру соціологічних досліджень (CIS), житло стало однією з найгостріших проблем для жителів країни. У травні середня ціна оренди в Іспанії досягла 15,1 євро за квадратний метр на місяць. Це на 4% більше, ніж роком раніше, і найвищий показник за всю історію спостережень idealista.

У яких містах Іспанії оренда квартир стала найдорожчою?

Найдорожчим містом для оренди залишається Барселона. Там середня ціна вже досягла 23,9 євро за квадратний метр. У Мадриді оренда коштує 21,2 євро, а у Сан-Себастьяні – 18,1 євро за квадрат.

Водночас найшвидше оренда дорожчала у менших містах. За рік ціни найбільше зросли у Сеговії – на 16,1%, Сьюдад-Реалі – на 14,7% та Авілі – на 13,6%. Аналітики пояснюють це тим, що орендарі дедалі частіше переїжджають із дорогих мегаполісів у менші міста.