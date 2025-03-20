Зростуть чи знизяться ціни на оренду житла в Польщі цієї весни: що кажуть експерти

Від початку 2025 року на ринку нерухомості Польщі фіксують зростання цін. Зокрема, ціна оренди в більшості великих міст зросла на 5%, якщо порівнювати з кінцем 2024 року.

Про те, як змінилася вартість оренди квартир у Польщі та якими будуть ціни найближчими місяцями, 24 Канал розповідає з посиланням на In Poland.

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Ціни на оренду житла в Польщі

За даними профільних порталів, у 13 з 17 великих польських міст вартість оренди зросла в середньому на 5% порівняно з груднем 2024 року. Найбільше ціни збільшили в Сосновці (на 5,4%) та Торуні (на 5,5%).

Найдорожчим містом для оренди житла залишається Варшава. Аби винаймати там малогабаритну однокімнатну квартиру (йдеться про площу у 18 – 28 квадратних метрів), доведеться викладати в місяць щонайменше 2 100 злотих (22,5 тисячі гривень).



Експерти прогнозують навесні стабільні ціни на оренду або навіть їхнє зниження / Фото Depositphotos

Що прогнозують експерти

За словами експертів з нерухомості, навесні 2025 року ціни на оренду житла в Польщі можуть стабілізуватися або навіть зменшитися. Це пов'язано із тим, що пропозицій квартир на ринку стає більше, адже все більше інвесторів здають придбані раніше помешкання в оренду. Крім того, відтік біженців з України на Великдень, які становлять значну частину орендарів, сприятиме принаймні тимчасовому зниженню попиту на орендоване житло. ​

Нагадаємо, уряд Польщі впроваджує нові правила оренди житла у 2025 році. Вони матимуть вплив на ринок нерухомості. Зокрема, посилять контроль над короткостроковою орендою. Це може зменшити кількість доступних квартир для довгострокової оренди, а також вплине на ціни – вони зростуть.