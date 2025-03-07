Дніпропетровщина вже попереду Львівщини: як змінилися ціни на оренду квартир

Першу сходинку за цінами на оренду однокімнатних квартир посідає Київ. Однак у лютому в лідери потрапила і Дніпропетровщина.

Як за останній місяць змінилася вартість оренди житла в Україні, де зафіксували найбільше зростання ціни, 24 Канал розповідає з посиланням на дані DIM.RIA.

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Скільки коштує оренда квартири в областях

Найвідчутніше ціни на оренду однокімнатних квартир протягом лютого зросли в Черкаській області – 40%. У західних областях захмарні ціни поступово йдуть вниз – на Львівщині оренда подешевшала на 5%, на Закарпатті – на 7%, в Івано-Франківській області – на 3%, Волинській – на 2%, Рівненській – на 1%.

Орендувати однокімнатне помешкання в лютому найдорожче було у Києві. Там середня ціна становила 17,6 тисячі гривень. Однак варто зауважити, що ціни в столиці суттєво відрізняються залежно від району: від 9,2 тисячі гривень у Деснянському районі до 23 тисяч гривень у Печерському.

Другу сходинку за середньою вартістю однокімнатного житла посідає Дніпропетровщина. Там власники здають помешкання в оренду у середньому за 13,9 тисячі гривень у місяць. На третій – Волинська область зі середніми цінами у 13,5 тисячі гривень.

Зауважимо, що експерти прогнозують пожвавлення ринку оренди навесні 2025 року.



Ціни за оренду однокімнатної квартири в регіонах України / Інфографіка DIM.RIA

Як змінився попит на квартири

Зацікавленість житлом найбільше зросла в Кіровоградській, Житомирській, Волинській та Тернопільській областях. Натомість спад попиту зафіксували на Запоріжжі, Миколаївщині та Рівненщині (на 21 – 27% менше, якщо порівнювати зі січнем).

Попит на оренду все ж вищий від пропозиції майже у всіх регіонах України. Співвідношення кількості опублікованих оголошень та відгуків у лютому найбільше відрізнялося на Житомирщині, Тернопільщині та Вінниччині. У Києві на оголошення з оренди житла припадає в середньому 10 відгуків, в області – 12.