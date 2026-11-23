Ціни на оренду квартир в Україні суттєво відрізняються залежно від міста. За однокімнатне житло в одних містах просять понад 30 тисяч гривень на місяць, тоді як в інших квартиру можна орендувати менш ніж за 6 тисяч гривень.

Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в Україні

За даними ЛУН, у листопаді 2026 року найдорожче орендувати однокімнатну квартиру в Ужгороді – 31 800 гривень на місяць. За рік ціна зросла на 50%.

Високі ціни на оренду такого житла також у:

Львові – 25 000 гривень;

Івано-Франківську – 22 700 гривень;

Луцьку – 18 200 гривень;

Чернівцях – 18 200 гривень.

Найдешевше орендувати однокімнатну квартиру можна у:

Сумах – 5 500 гривень;

Запоріжжі – 6 750 гривень;

Чернігові – 7 000 гривень;

Миколаєві – 7 750 гривень;

Харкові – 9 500 гривень.

Оренда однокімнатної квартири / Інфографіка ЛУН

Скільки коштує оренда двокімнатної квартири

Найдорожче двокімнатні квартири також здають в Ужгороді – за 45 400 гривень на місяць. У Львові таке житло коштує 31 800 гривень, Івано-Франківську – 26 200 гривень, Чернівцях – 22 700 гривень, а в Києві – 21 000 гривень.

Найнижчі ціни на оренду двокімнатних квартир у Сумах – 7 000 гривень. У Чернігові за таке житло просять 7 500 гривень, Запоріжжі – 8 000 гривень, Миколаєві – 10 000 гривень, а в Кропивницькому – 13 000 гривень.

Оренда двокімнатної квартири / Інфографіка ЛУН

Скільки коштує оренда трикімнатної квартири

Найдорожче трикімнатні квартири здають у Львові – за 36 300 гривень на місяць. У Києві оренда коштує 34 100 гривень, Івано-Франківську – 31 800 гривень, Дніпрі – 25 000 гривень, а у Вінниці – 23 000 гривень.

Найдешевше орендувати трикімнатну квартиру можна в Сумах – за 8 000 гривень. У Запоріжжі таке житло коштує 10 000 гривень, Миколаєві – 13 300 гривень, Полтаві – 15 300 гривень, а в Рівному – 15 500 гривень.

Оренда трикімнатної квартири / Інфографіка ЛУН

Нагадаємо, за підрахунками OLX Нерухомість, витрати на оренду однокімнатної квартири можуть зрівнятися з вартістю її купівлі приблизно за 8 – 19 років залежно від міста. Найшвидше це відбудеться в Запоріжжі, де вистачить близько 8 років. Натомість у Чернігові на це знадобиться приблизно 19 років, а в Києві та Одесі – 17 років.