У Харкові оренда квартир подорожчала вдвічі: які ціни в інших містах
У жовтні 2026 року ціни на оренду однокімнатних квартир у Харкові, Тернополі та Івано-Франківську зросли на 45 – 100%, тоді як у Києві та Сумах винайняти житло стало дешевше. Проте стрімке подорожчання ще не означає, що саме в цих містах доведеться найбільше платити за квартиру.
Як змінилися ціни на оренду квартир у жовтні 2026 року
За даними ЛУН, у жовтні 2026 року оренда квартир у більшості обласних центрів України подорожчала порівняно з минулим роком.
Найбільше зросли ціни на однокімнатне житло в Харкові, де оренда подорожчала вдвічі. У Тернополі вартість підвищилася на 83%, в Івано-Франківську – на 47%, а в Запоріжжі – на 40%. Водночас у Києві однокімнатні квартири подешевшали на 6%, а в Сумах – на 8%.
Оренда двокімнатних квартир найбільше подорожчала в Харкові, де ціни зросли на 114%. У Тернополі вартість підвищилася на 72%, у Хмельницькому – на 55%, а в Запоріжжі – на 50%.
Натомість у Сумах ціни знизилися на 12%, а в Києві – на 4%. Серед трикімнатних квартир найбільше зростання спостерігалося в Івано-Франківську та Харкові, де оренда подорожчала на 77% і 65% відповідно. У столиці таке житло подешевшало на 17%, а в Сумах – на 20%.
Де найдорожче та найдешевше орендувати квартиру в Україні
Найдорожче орендувати однокімнатну квартиру в Ужгороді, де за житло в середньому просять 36 700 гривень на місяць. У Львові оренда коштує 25 200 гривень, а в Івано-Франківську – 22 900 гривень.
У Луцьку однокімнатне житло здають за 19 тисяч гривень, тоді як у Тернополі та Черкасах середня вартість становить 18 300 гривень. У Києві орендувати таку квартиру можна в середньому за 16 тисяч гривень.
Найдешевше орендувати однокімнатні квартири можна у:
- Херсоні – 4 000 гривень;
- Сумах – 6 000 гривень;
- Чернігові та Запоріжжі – по 7 000 гривень;
- Миколаєві – 7 500 гривень;
- Харкові та Кропивницькому – по 9 000 гривень.
Серед двокімнатних квартир найдорожча оренда у Львові – 30 400 гривень на місяць. В Івано-Франківську за таке житло просять 27 500 гривень, а в Києві – 22 900 гривень.
Найбільше за трикімнатні квартири також платять у Львові, де оренда коштує 41 200 гривень. У столиці винайняти трикімнатне житло можна в середньому за 35 тисяч гривень, а в Івано-Франківську – за 33 400 гривень.
Нагадаємо, через посилення російських обстрілів жителі Запоріжжя переїжджають до безпечніших регіонів України. На перевезення речей та оренду житла на новому місці родині може знадобитися щонайменше 80 тисяч гривень.