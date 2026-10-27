У Харкові оренда квартир подорожчала вдвічі: які ціни в інших містах

Як змінилися ціни на оренду квартир у жовтні 2026 року

За даними ЛУН, у жовтні 2026 року оренда квартир у більшості обласних центрів України подорожчала порівняно з минулим роком.

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Найбільше зросли ціни на однокімнатне житло в Харкові, де оренда подорожчала вдвічі. У Тернополі вартість підвищилася на 83%, в Івано-Франківську – на 47%, а в Запоріжжі – на 40%. Водночас у Києві однокімнатні квартири подешевшали на 6%, а в Сумах – на 8%.

Оренда двокімнатних квартир найбільше подорожчала в Харкові, де ціни зросли на 114%. У Тернополі вартість підвищилася на 72%, у Хмельницькому – на 55%, а в Запоріжжі – на 50%.

Натомість у Сумах ціни знизилися на 12%, а в Києві – на 4%. Серед трикімнатних квартир найбільше зростання спостерігалося в Івано-Франківську та Харкові, де оренда подорожчала на 77% і 65% відповідно. У столиці таке житло подешевшало на 17%, а в Сумах – на 20%.

Де найдорожче та найдешевше орендувати квартиру в Україні

Найдорожче орендувати однокімнатну квартиру в Ужгороді, де за житло в середньому просять 36 700 гривень на місяць. У Львові оренда коштує 25 200 гривень, а в Івано-Франківську – 22 900 гривень.

У Луцьку однокімнатне житло здають за 19 тисяч гривень, тоді як у Тернополі та Черкасах середня вартість становить 18 300 гривень. У Києві орендувати таку квартиру можна в середньому за 16 тисяч гривень.

Найдешевше орендувати однокімнатні квартири можна у:

Херсоні – 4 000 гривень;

Сумах – 6 000 гривень;

Чернігові та Запоріжжі – по 7 000 гривень;

Миколаєві – 7 500 гривень;

Харкові та Кропивницькому – по 9 000 гривень.

Серед двокімнатних квартир найдорожча оренда у Львові – 30 400 гривень на місяць. В Івано-Франківську за таке житло просять 27 500 гривень, а в Києві – 22 900 гривень.

Найбільше за трикімнатні квартири також платять у Львові, де оренда коштує 41 200 гривень. У столиці винайняти трикімнатне житло можна в середньому за 35 тисяч гривень, а в Івано-Франківську – за 33 400 гривень.

Нагадаємо, через посилення російських обстрілів жителі Запоріжжя переїжджають до безпечніших регіонів України. На перевезення речей та оренду житла на новому місці родині може знадобитися щонайменше 80 тисяч гривень.