В Харькове аренда квартир подорожала вдвое: какие цены в других городах

В Харькове аренда квартир подорожала вдвое / Pexels
В октябре 2026 года цены на аренду однокомнатных квартир в Харькове, Тернополе и Ивано-Франковске выросли на 45 – 100%, тогда как в Киеве и Сумах винайняти житло стало дешевше. Однако стремительное подорожание еще не означает, что именно в этих городах придется платить за квартиру больше всего.
Как изменились цены на аренду квартир в октябре 2026 года
По данным ЛУН, в октябре 2026 года аренда квартир в большинстве областных центров Украины подорожала по сравнению с прошлым годом.
Больше всего выросли цены на однокомнатные квартиры в Харькове, где аренда подорожала вдвое. В Тернополе стоимость повысилась на 83%, в Ивано-Франковске – на 47%, а в Запорожье – на 40%. В то же время в Киеве однокомнатные квартиры подешевели на 6%, а в Сумах – на 8%.
Аренда двухкомнатных квартир больше всего подорожала в Харькове, где цены выросли на 114%. В Тернополе стоимость повысилась на 72%, в Хмельницком – на 55%, а в Запорожье – на 50%.
Зато в Сумах цены снизились на 12%, а в Киеве – на 4%. Среди трехкомнатных квартир наибольший рост наблюдался в Ивано-Франковске и Харькове, где аренда подорожала на 77% и 65% соответственно. В столице такое жилье подешевело на 17%, а в Сумах – на 20%.
Где дороже всего и дешевле всего снять квартиру в Украине
Дороже всего арендовать однокомнатную квартиру в Ужгороде, где за жилье в среднем просят 36 700 гривен в месяц. Во Львове аренда стоит 25 200 гривен, а в Ивано-Франковске – 22 900 гривен.
В Луцке однокомнатное жилье сдают за 19 тысяч гривен, тогда как в Тернополе и Черкассах средняя стоимость составляет 18 300 гривен. В Киеве арендовать такую квартиру можно в среднем за 16 тысяч гривен.
Дешевле всего арендовать однокомнатные квартиры можно в:
- Херсоне – 4 000 гривен;
- Сумах – 6 000 гривен;
- Чернигове и Запорожье – по 7 000 гривен;
- Николаеве – 7 500 гривен;
- Харькове и Кропивницком – по 9 000 гривен.
Среди двухкомнатных квартир самая дорогая аренда во Львове – 30 400 гривен в месяц. В Ивано-Франковске за такой вид жилья просят 27 500 гривен, а в Киеве – 22 900 гривен.
Больше всего за трехкомнатные квартиры также платят во Львове, где аренда стоит 41 200 гривен. В столице снять трехкомнатную квартиру можно в среднем за 35 тысяч гривен, а в Ивано-Франковске – за 33 400 гривен.
Напомним, из-за усиления российских обстрелов жители Запорожья переезжают в более безопасные регионы Украины. На перевозку вещей и аренду жилья на новом месте семье может понадобиться не менее 80 тысяч гривен.
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