Ціни на квартири в Ужгороді зростають як на купівлю, так і на оренду. МІсцева рієлторка розповідає, що це відбувається хвилями, бо залежить від воєнної ситуації та зацікавленості покупців.

За останній місяць оренда подорожчала суттєво. Зростання цін на купівлю квартир відчувається, але воно не таке помітне, розповідає 24 Канал, посилаючись на Суспільне.

Зверніть увагу Ціни продовжують зростати: скільки зараз коштують квартири в Ужгороді

Скільки коштує оренда в Ужгороді?

"Після кожного загострення на фронті, особливо у прифронтових регіонах, ми спостерігаємо зростання попиту, а з ним – і зростання цін", – зазначила рієлторка Галина Бучко.

Ціни на оренду однокімнатної квартири в Ужгороді стартують від 12 тисяч гривень, але вартість може сягати і 20 тисяч. Двокімнатні коштують від 15 до 25 тисяч, трикімнатні – від 20 тисяч гривень. За квартири в новобудовах і з гарним ремонтом доведеться платити 650 доларів і вище.

Бюджетних варіантів фактично немає – за останній місяць усе розібрали. Попит високий, особливо через ситуацію в країні. Найбільший попит мають одно- та двокімнатні квартири. Люди звертають увагу на наявність газу, газове опалення, а також можливість жити з тваринами — таких квартир катастрофічно бракує,

– каже Галина Бучко.



Новобудови в Ужгороді / Фото Суспільного

Рієлторка також дала пораду, на що звертати увагу під час пошуку квартири в оренду. Насамперед потрібно цікавитися правом власності та наявністю реального власника.

Річ у тім, що багато власників зараз за кордоном, а оригіналів документів в Україні вони не залишають. Через те, що копію підробити дуже легко, шукачі житла можуть стати жертвами шахраїв.

"Тому найважливіше — це не економити на безпеці", – додала Галина Бучко.