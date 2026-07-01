Будинки за містом дорожчають швидше: чому українці обирають таке житло

Приватні будинки в областях дорожчають швидше, ніж в обласних центрах. Це не означає, що житло за містом уже коштує більше, але розрив між містом і областю поступово скорочується.

Що відбувається з цінами на будинки в Україні

Нині у містах квадратний метр переважно дорожчий, ніж в області, пише 24 Канал.

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Водночас ціни за межами обласних центрів частіше ростуть активніше. Це помітно навіть у регіонах, де вартість будинку у місті значно вища. Наприклад, у Дніпрі квадратний метр за рік не змінився, тоді як у Дніпропетровській області він зріс на 13%. Схожа ситуація і в Запоріжжі. У місті ціна залишилася на тому ж рівні, а в області зросла на 22%.

Попит не зникає, а частково зміщується за межі великих міст. Покупці дивляться не лише на обласний центр, а й на навколишні населені пункти, де приватний будинок можна придбати дешевше.

Скільки коштує квадратний метр будинку в містах і областях

За даними ЛУН, у Києві квадратний метр будинку коштує 1 250 доларів, у Київській області – 950 доларів. У Вінниці квадратний метр коштує 900 доларів, у Вінницькій області – 638 доларів.

Найдорожчим містом за вартістю квадратного метра є Львів. У Львові ціна вища – 1 320 доларів за квадратний метр, тоді як у Львівській області – 689 доларів.

В Одесі квадратний метр будинку коштує 1 010 доларів, в Одеській області – 556 доларів. В Івано-Франківську – 933 долари, в Івано-Франківській області – 648 доларів.

Різниця й у темпах зростання. У Львівській області квадратний метр за рік подорожчав на 23%, у Львові – на 5%. В Одеській області ціна зросла на 25%, в Одесі – на 1%. У Вінницькій області приріст становить 22%, у Вінниці – 12%.

Середні ціни за квадратний метр на вторинці / Інфографіка ЛУН

Чому передмістя стає популярнішим серед покупців

Житло за містом приваблює тих, хто шукає нижчу ціну, більшу площу й окремий будинок замість квартири в щільній міській забудові. Для частини покупців важливими стають подвір'я, спокійніша локація та можливість жити окремо від міського шуму.

На ринок також впливає попит з боку ВПО та військових, які шукають приватні будинки для проживання або оренди. Для родин такий формат часто зручніший, бо дає більше простору й гнучкості.

Чому дешеві будинки можуть зникнути з ринку

Дешеві приватні будинки можуть зникнути з ринку через нові вимоги до будівництва в Україні. Забудовникам доведеться працювати за жорсткішими правилами, що вплине на ціни та обсяги пропозиції.

Кількість доступних дешевих будинків скоротиться. З ринку поступово зникнуть об'єкти, які раніше будували за спрощеними схемами. Експерти прогнозують додаткове здорожчання щонайменше на 10%.