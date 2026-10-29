Попит падає, але ціни ростуть: де в Україні найдорожчі трикімнатні квартири
Український ринок нерухомості демонструє нетипову поведінку. За останній рік скоротилися і кількість пропозицій трикімнатних квартир, і активність потенційних покупців, однак медіанні ціни переважно продовжили зростати.
Яка пропозиція трикімнатних квартир
Кількість оголошень про продаж трикімнатних квартир зменшилася у більшості регіонів. Про це свідчить аналіз OLX Нерухомість, який порівняв пропозицію у вересні 2026 року порівняно з вереснем 2025-го, розповідає 24 Канал.
Найбільше з усіх проаналізованих регіонів скоротилася пропозиція:
- у Вінницькій області – на 33%;
- Херсонській – на 32%;
- Хмельницькій – на 30%;
- Рівненській – на 26%;
- Запорізькій та Тернопільській – на 25%;
- Полтавській – на 24%;
- Житомирській та Черкаській – на 23%.
Втім, не всюди ситуація однакова. Наприклад, в Одеській області кількість оголошень зросла на 5%, у Волинській – на 4%, а у Чернігівській – на 1%. На Закарпатті показник залишився приблизно на рівні минулого року.
Що з попитом на квартири
Водночас у більшості регіонів знизився інтерес потенційних покупців до трикімнатних квартир.
Кількість відгуків на оголошення про продаж такого житла найбільше скоротилася у Сумській області – на 52%, Рівненській – на 46%, Вінницькій – майже на 38%.
Також попит впав:
- у Запорізькій області – на 33%;
- Миколаївській – на 32%;
- Полтавській – на 31%;
- Житомирській – на 30%;
- та у Києві – на 29%.
Однак західні області демонструють іншу картину. Так, на Закарпатті кількість відгуків на оголошення за рік зросла одразу на 53%. У Волинській області приріст становив 15%, у Чернівецькій – 8%.
На Кіровоградщині активність покупців майже не змінилася.
Де трикімнатки коштують найдорожче
Найвищі ціни на трикімнатні квартири традиційно зафіксували у столиці. У вересні 2026 року медіанна вартість такого житла в Києві становила 168 873 доларів.
Серед областей найдорожчі трикімнатні квартири переважно розташовані на заході України:
- Львівська область – 114 647 доларів;
- Закарпатська – 98 337 доларів;
- Чернівецька – 95 856 доларів;
- Івано-Франківська – 87 829 доларів;
- Тернопільська – 84 484 доларів тощо.
Тоді як найдешевше трикімнатні квартири коштували у Херсонській області, де медіанна ціна становила 23 768 доларів.
Зауважте! Таким чином, між Києвом і найдешевшим регіоном різниця у вартості трикімнатного житла становить понад сім разів.
Де квартири подорожчали найбільше
Попри скорочення попиту та пропозиції, медіанні ціни у багатьох регіонах продовжили зростати.
Найбільше за рік подорожчали трикімнатні квартири у Хмельницькій області – на 22%, до 69 318 доларів.
Далі йдуть:
- Тернопільська область – +17%, до 84 484 доларів;
- Полтавська – +16%, до 59 517 доларів;
- Івано-Франківська – +14%, до 87 829 доларів;
- Київська та Сумська – +13%;
- Житомирська – +11%;
- Львівська – +10%;
- Запорізька та Харківська – +9%.
При цьому менша кількість покупців не призвела до здешевлення житла. До прикладу, на Хмельниччині за рік кількість відгуків скоротилася на 22%, а пропозиція – на 30%, водночас медіанна ціна зросла на 22%.
Нагадаємо, ціни на квартири в новобудовах України у жовтні 2026 року значно відрізняються залежно від міста. Так, найдорожчий квадратний метр зафіксували у Львові – 70 100 гривень, тоді як у прифронтових регіонах нове житло коштує значно дешевше.