Попит падає, але ціни ростуть: де в Україні найдорожчі трикімнатні квартири

Український ринок нерухомості демонструє нетипову поведінку. За останній рік скоротилися і кількість пропозицій трикімнатних квартир, і активність потенційних покупців, однак медіанні ціни переважно продовжили зростати.

Яка пропозиція трикімнатних квартир

Кількість оголошень про продаж трикімнатних квартир зменшилася у більшості регіонів. Про це свідчить аналіз OLX Нерухомість, який порівняв пропозицію у вересні 2026 року порівняно з вереснем 2025-го, розповідає 24 Канал.

Найбільше з усіх проаналізованих регіонів скоротилася пропозиція:

у Вінницькій області – на 33%;

Херсонській – на 32%;

Хмельницькій – на 30%;

Рівненській – на 26%;

Запорізькій та Тернопільській – на 25%;

Полтавській – на 24%;

Житомирській та Черкаській – на 23%.

Втім, не всюди ситуація однакова. Наприклад, в Одеській області кількість оголошень зросла на 5%, у Волинській – на 4%, а у Чернігівській – на 1%. На Закарпатті показник залишився приблизно на рівні минулого року.

Що з попитом на квартири

Водночас у більшості регіонів знизився інтерес потенційних покупців до трикімнатних квартир.

Кількість відгуків на оголошення про продаж такого житла найбільше скоротилася у Сумській області – на 52%, Рівненській – на 46%, Вінницькій – майже на 38%.

Також попит впав:

у Запорізькій області – на 33%;

Миколаївській – на 32%;

Полтавській – на 31%;

Житомирській – на 30%;

та у Києві – на 29%.

Однак західні області демонструють іншу картину. Так, на Закарпатті кількість відгуків на оголошення за рік зросла одразу на 53%. У Волинській області приріст становив 15%, у Чернівецькій – 8%.

На Кіровоградщині активність покупців майже не змінилася.

Де трикімнатки коштують найдорожче

Найвищі ціни на трикімнатні квартири традиційно зафіксували у столиці. У вересні 2026 року медіанна вартість такого житла в Києві становила 168 873 доларів.

Серед областей найдорожчі трикімнатні квартири переважно розташовані на заході України:

Львівська область – 114 647 доларів;

Закарпатська – 98 337 доларів;

Чернівецька – 95 856 доларів;

Івано-Франківська – 87 829 доларів;

Тернопільська – 84 484 доларів тощо.

Тоді як найдешевше трикімнатні квартири коштували у Херсонській області, де медіанна ціна становила 23 768 доларів.

Зауважте! Таким чином, між Києвом і найдешевшим регіоном різниця у вартості трикімнатного житла становить понад сім разів.

Де квартири подорожчали найбільше

Попри скорочення попиту та пропозиції, медіанні ціни у багатьох регіонах продовжили зростати.

Найбільше за рік подорожчали трикімнатні квартири у Хмельницькій області – на 22%, до 69 318 доларів.

Далі йдуть:

Тернопільська область – +17%, до 84 484 доларів;

Полтавська – +16%, до 59 517 доларів;

Івано-Франківська – +14%, до 87 829 доларів;

Київська та Сумська – +13%;

Житомирська – +11%;

Львівська – +10%;

Запорізька та Харківська – +9%.

При цьому менша кількість покупців не призвела до здешевлення житла. До прикладу, на Хмельниччині за рік кількість відгуків скоротилася на 22%, а пропозиція – на 30%, водночас медіанна ціна зросла на 22%.

Нагадаємо, ціни на квартири в новобудовах України у жовтні 2026 року значно відрізняються залежно від міста. Так, найдорожчий квадратний метр зафіксували у Львові – 70 100 гривень, тоді як у прифронтових регіонах нове житло коштує значно дешевше.