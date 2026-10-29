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Нерухомість Аналітика ринку Попит падає, але ціни ростуть: де в Україні найдорожчі трикімнатні квартири
29 жовтня, 08:00
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Попит падає, але ціни ростуть: де в Україні найдорожчі трикімнатні квартири

Ірина Гайдук

Український ринок нерухомості демонструє нетипову поведінку. За останній рік скоротилися і кількість пропозицій трикімнатних квартир, і активність потенційних покупців, однак медіанні ціни переважно продовжили зростати.

Яка пропозиція трикімнатних квартир 

Кількість оголошень про продаж трикімнатних квартир зменшилася у більшості регіонів. Про це свідчить аналіз OLX Нерухомість, який порівняв пропозицію у вересні 2026 року порівняно з вереснем 2025-го, розповідає 24 Канал

Найбільше з усіх проаналізованих регіонів скоротилася пропозиція:

  • у Вінницькій області – на 33%;
  • Херсонській – на 32%;
  • Хмельницькій – на 30%;
  • Рівненській – на 26%;
  • Запорізькій та Тернопільській – на 25%;
  • Полтавській – на 24%;
  • Житомирській та Черкаській – на 23%.

Втім, не всюди ситуація однакова. Наприклад, в Одеській області кількість оголошень зросла на 5%, у Волинській – на 4%, а у Чернігівській – на 1%. На Закарпатті показник залишився приблизно на рівні минулого року.

Що з попитом на квартири 

Водночас у більшості регіонів знизився інтерес потенційних покупців до трикімнатних квартир. 

Кількість відгуків на оголошення про продаж такого житла найбільше скоротилася у Сумській області – на 52%, Рівненській – на 46%, Вінницькій – майже на 38%.

Також попит впав: 

  • у Запорізькій області – на 33%;
  • Миколаївській – на 32%;
  • Полтавській – на 31%;
  • Житомирській – на 30%;
  • та у Києві – на 29%.

Однак західні області демонструють іншу картину. Так, на Закарпатті кількість відгуків на оголошення за рік зросла одразу на 53%. У Волинській області приріст становив 15%, у Чернівецькій – 8%. 

На Кіровоградщині активність покупців майже не змінилася. 

Де трикімнатки коштують найдорожче

Найвищі ціни на трикімнатні квартири традиційно зафіксували у столиці. У вересні 2026 року медіанна вартість такого житла в Києві становила 168 873 доларів.

Серед областей найдорожчі трикімнатні квартири переважно розташовані на заході України:

  • Львівська область – 114 647 доларів;
  • Закарпатська – 98 337 доларів;
  • Чернівецька – 95 856 доларів;
  • Івано-Франківська – 87 829 доларів;
  • Тернопільська – 84 484 доларів тощо.

Тоді як найдешевше трикімнатні квартири коштували у Херсонській області, де медіанна ціна становила 23 768 доларів.

Зауважте! Таким чином, між Києвом і найдешевшим регіоном різниця у вартості трикімнатного житла становить понад сім разів.

Де квартири подорожчали найбільше

Попри скорочення попиту та пропозиції, медіанні ціни у багатьох регіонах продовжили зростати.

Найбільше за рік подорожчали трикімнатні квартири у Хмельницькій області – на 22%, до 69 318 доларів.

Далі йдуть:

  • Тернопільська область – +17%, до 84 484 доларів;
  • Полтавська – +16%, до 59 517 доларів;
  • Івано-Франківська – +14%, до 87 829 доларів;
  • Київська та Сумська – +13%;
  • Житомирська – +11%;
  • Львівська – +10%;
  • Запорізька та Харківська – +9%.

При цьому менша кількість покупців не призвела до здешевлення житла. До прикладу, на Хмельниччині за рік кількість відгуків скоротилася на 22%, а пропозиція – на 30%, водночас медіанна ціна зросла на 22%.

Нагадаємо, ціни на квартири в новобудовах України у жовтні 2026 року значно відрізняються залежно від міста. Так, найдорожчий квадратний метр зафіксували у Львові – 70 100 гривень, тоді як у прифронтових регіонах нове житло коштує значно дешевше.

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