Спрос падает, но цены растут: где в Украине самые дорогие трехкомнатные квартиры

Предложение трехкомнатных квартир

Количество объявлений о продаже трехкомнатных квартир сократилось в большинстве регионов. Об этом свидетельствует анализ OLX Недвижимость, который сравнил предложение в сентябре 2026 года с сентябрем 2025-го, сообщает 24 Канал.

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Больше всего из всех проанализированных регионов сократилось предложение:

в Винницкой области – на 33%;

в Херсонской – на 32%;

Хмельницкой – на 30%;

Ровенской – на 26%;

в Запорожской и Тернопольской – на 25%;

Полтавской – на 24%;

Житомирской и Черкасской – на 23%.

Впрочем, не везде ситуация одинакова. Например, в Одесской области количество объявлений выросло на 5%, в Волынской – на 4%, а в Черниговской – на 1%. В Закарпатье показатель остался примерно на уровне прошлого года.

Что касается спроса на квартиры

В то же время в большинстве регионов снизился интерес потенциальных покупателей к трехкомнатным квартирам.

Количество откликов на объявления о продаже такого жилья больше всего сократилось в Сумской области – на 52%, Ровенской – на 46%, Винницкой – почти на 38%.

Также спрос упал:

в Запорожской области – на 33%;

в Николаевской – на 32%;

в Полтавской – на 31%;

в Житомирской – на 30%;

и в Киеве – на 29%.

Однако западные области демонстрируют иную картину. Так, в Закарпатье количество откликов на объявления за год выросло сразу на 53%. В Волынской области прирост составил 15%, в Черновицкой – 8%.

В Кировоградской области активность покупателей практически не изменилась.

Где трехкомнатные квартиры стоят дороже всего

Самые высокие цены на трехкомнатные квартиры традиционно зафиксированы в столице. В сентябре 2026 года медианная стоимость такого жилья в Киеве составляла 168 873 доллара.

Среди областей самые дорогие трехкомнатные квартиры преимущественно расположены на западе Украины:

Львовская область – 114 647 долларов;

Закарпатская – 98 337 долларов;

Черновицкая – 95 856 долларов;

Ивано-Франковская – 87 829 долларов;

Тернопольская – 84 484 доллара и т. д.

При этом дешевле всего трехкомнатные квартиры стоили в Херсонской области, где медианная цена составляла 23 768 долларов.

Обратите внимание! Таким образом, разница в стоимости трехкомнатного жилья между Киевом и самым дешевым регионом составляет более семи раз.

Где квартиры подорожали больше всего

Несмотря на сокращение спроса и предложения, медианные цены во многих регионах продолжили расти.

Больше всего за год подорожали трехкомнатные квартиры в Хмельницкой области – на 22%, до 69 318 долларов.

Далее следуют:

Тернопольская область – +17%, до 84 484 долларов;

Полтавская – +16%, до 59 517 долларов;

Ивано-Франковская – +14%, до 87 829 долларов;

Киевская и Сумская – +13%;

Житомирская – +11%;

Львовская – +10%;

Запорожская и Харьковская – +9%.

При этом меньшее количество покупателей не привело к удешевлению жилья. Например, в Хмельницкой области за год количество запросов сократилось на 22%, а предложение – на 30%, в то же время медианная цена выросла на 22%.

Напомним, что цены на квартиры в новостройках Украины в октябре 2026 года значительно различаются в зависимости от города. Так, самый дорогой квадратный метр зафиксировали во Львове – 70 100 гривен, тогда как в прифронтовых регионах новое жилье стоит значительно дешевле.