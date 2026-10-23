Від 1,1 мільйона гривень за квартиру: де в Україні найдешевші новобудови восени 2026 року

Де в Україні найдорожчий і найдешевший квадратний метр восени 2026 року

За даними ЛУН, у жовтні 2026 року найдорожчий квадратний метр у новобудовах – у Львові, 70 100 гривень. У Києві його вартість становить 65 400 гривень, у Чернівцях – 55 200 гривень, а у Вінниці та Ужгороді – по 54 300 гривень.

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На ціни житла впливає безпекова ситуація, від якої залежать попит і зацікавленість покупців. Найвищі ціни на новобудови переважно в містах західної та центральної України, які розташовані далі від лінії фронту. Водночас на вартість впливає не лише безпекова ситуація.

Інфографіка ЛУН

Найнижчі ціни на квадратний метр у новобудовах – у Запоріжжі, де він коштує 24 100 гривень. У Сумах вартість становить 26 000 гривень, у Харкові – 28 600 гривень, у Миколаєві – 31 700 гривень, а в Чернігові – 37 200 гривень. За рік ціни в Запоріжжі та Сумах не змінилися, а в Харкові зросли лише на 1%.

Скільки коштують однокімнатні квартири у новобудовах

Якщо порівнювати медіанну ціну найдешевших однокімнатних квартир у новобудовах, найдорожче таке житло коштує у:

Львові – 3,3 мільйона гривень;

Києві – 3 мільйони гривень;

Вінниці – 2,5 мільйона гривень;

Дніпрі – 2,3 мільйона гривень;

Рівному та Ужгороді – по 2,2 мільйона гривень.

Найдешевші однокімнатні квартири в новобудовах можна знайти в Запоріжжі, Сумах і Миколаєві – у середньому квартира у новобудовіу цих містах коштує 1,1 мільйона гривень. У Харкові таке житло коштує 1,3 мільйона гривень, а в Чернігові – 1,6 мільйона гривень.

Інфографіка ЛУН

Нагадаємо, у 2026 році українці під час вибору житла дедалі більше зважають на безпеку та автономність. За результатами опитування, резервне живлення важливе для 68% покупців квартир і 60% орендарів, тоді як ціна залишається головним критерієм для обох груп.