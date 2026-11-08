Різниця у десятки тисяч доларів: де у Львові найдешевші квартири з ремонтом

Квартири на вторинному ринку Львова продовжують дорожчати, причому найбільше за рік зросли ціни на двокімнатне житло. Водночас вартість квартир із ремонтом суттєво відрізняється залежно від району міста.

Чи подорожчали квартири на вторинному ринку Львова

За даними ЛУН, у листопаді 2026 року медіанна вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку Львова становить 75 тисяч доларів.

Двокімнатні квартири коштують 107 тисяч доларів, а трикімнатні – 140 тисяч доларів. За житло з чотирма та більше кімнатами доведеться заплатити близько 213 тисяч доларів.

За останній рік ціни на вторинне житло у Львові помітно зросли. Однокімнатні квартири подорожчали на 9%, двокімнатні – на 13%, а трикімнатні – на 12%.

Скільки коштують квартири з ремонтом у різних районах Львова

Ціни на квартири з ремонтом у Львові суттєво різняться залежно від району та кількості кімнат. Найдорожчі однокімнатні квартири продають у Сихівському районі, двокімнатні – у Шевченківському, а трикімнатні – у Галицькому.

Однокімнатні:

Сихівський – 113 тисяч доларів;

Шевченківський – 103 тисячі доларів;

Франківський – 100 тисяч доларів;

Личаківський – 85 тисяч доларів;

Залізничний – 78 тисяч доларів;

Галицький – 75 тисяч доларів.

Двокімнатні:

Шевченківський – 150 тисяч доларів;

Франківський – 145 тисяч доларів;

Личаківський – 138 тисяч доларів;

Сихівський – 135 тисяч доларів;

Галицький – 129 тисяч доларів;

Залізничний – 110 тисяч доларів.

Трикімнатні:

Галицький – 190 тисяч доларів;

Личаківський – 163 тисячі доларів;

Франківський – 155 тисяч доларів;

Сихівський – 139 тисяч доларів;

Шевченківський – 135 тисяч доларів.

Нагадаємо, у Києві квартири на вторинному ринку дешевшають. Медіанна вартість однокімнатного житла становить 67 тисяч доларів, двокімнатного – 98 тисяч доларів, а трикімнатного – 146 тисяч доларів.