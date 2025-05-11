В одній з областей ціни на вторинне житло зросли аж на 12%: яка ситуація в інших регіонах

Про те, як за останній місяць в Україні змінилися ціни на вторинне житло, 24 Канал розповідає з посиланням на DIM.RIA.

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Як змінилися ціни на вторинне житло

Середня вартість однокімнатних квартир у квітні 2025 року зросла у більшості областей.

Найбільше зростання зафіксували в таких регіонах:

Херсонщина – на 12%;

Волинь – на 7%;

Чернігівщина, Рівненщина – на 4%.

Натомість ціни на такі квартири пішли на спад в областях:

Чернівецька – на 6%;

Миколаївська – на 3%;

Вінницька – на 2%.



Яка вартість однокімнатної квартири в різних областях / Інфографіка DIM.RIA

Де найдорожчі квартири на вторинці

Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку – у Києві. У столиці власники встановлюють середню ціну приблизно у 91,5 тисячі доларів. Найдорожчим залишається Печерський район з середньою ціною однокімнатної квартири майже 132 тисячі доларів, а найбюджетнішим – Деснянський, де середня вартість становить 45 тис.

Де ще однокімнатне житло дороге:

на Львівщині – 74 127 доларів;

Закарпатті – 69 472 доларів;

Вінниччині – 55 878 доларів.

Найдешевші квартири вторинки продають у таких регіонах:

Миколаївщина – 22 145 доларів;

Запоріжжя – 20 420 доларів;

Херсонщина – 16 240 доларів.

Яка ситуація з оголошення та відгуками на них

Відповідно до даних аналітиків, найбільша кількість оголошень про продаж вторинного житла у квітні надійшла з Кіровоградської, Черкаської та Тернопільської областей.

Щодо зацікавленості вторинним житлом, то у квітні вона істотно збільшилась майже по всій території України. Найактивніше шукали вторинну нерухомість у Кіровоградській області.