Купити квартиру дедалі складніше: ціни в Чехії б'ють рекорди

Нерухомість у Чехії продовжує дорожчати, а в окремих містах ціни вже досягають рекордних рівнів. У деяких районах вартість квадратного метра перевищує 200 тисяч крон (приблизно 415 тисяч гривень), що суттєво ускладнює купівлю житла для місцевих мешканців.

Де в Чехії найдорожче житло?

Аналітики RealityMix інформують, де найбільше подорожчало житло в Чехії та які у квітні 2026 року ціни.

Середня ціна квартир у Празі перевищує 151 тисячу крон за квадратний метр (близько 314 тисяч гривень), а в центральних районах сягає понад 200 тисяч (приблизно 415 тисяч гривень).

У Брно показники нижчі – близько 121 тисячі крон (орієнтовно 206 тисяч гривень).

Окрім Праги та Брно, суттєве зростання цін фіксують і в інших містах:

у Пльзені середня вартість квадратного метра перевищує 85 тисяч крон (близько 176 тисяч гривень);

в Оломоуці наближається до 90 тисяч (приблизно 187 тисячі гривень);

у Ліберці ціни вже перетнули позначку в 80 тисяч крон (близько 166 тисяч гривень).

Водночас у найбільш доступних регіонах, таких як Усті-над-Лабем або Карлові Вари, житло все ще можна знайти в межах 45 – 60 тисяч крон за квадратний метр (приблизно 93 – 124 тисячі гривень), хоча й там спостерігається поступове подорожчання.

Наскільки швидко зростають ціни?

Як повідомляє TN.cz, ціни на житло в Чехії продовжують зростати нерівномірно. Найбільше дорожчають старі квартири – у деяких випадках їхня вартість збільшується на 18% на рік, а подекуди навіть перевищує 25%. Водночас новобудови також залишаються дорогими: середня ціна тут уже перевищує 130 тисяч крон (270 тисяч гривень) за квадратний метр, хоча темпи зростання дещо повільніші.

Чому житло стає менш доступним?

Суттєве зростання цін впливає на доступність житла. Чехи змушені витрачати на нього дедалі більшу частину доходів – у середньому близько 22%, а в окремих випадках – до 40%.

Це означає, що купівля квартири часто потребує багаторічних заощаджень або кредиту, який суттєво навантажує бюджет домогосподарства.

Однією з ключових причин подорожчання залишається дефіцит нового будівництва: обсяги введення житла не покривають попит, що й надалі підштовхує ціни вгору.

Додатково на ціни впливають:

висока вартість будівництва та матеріалів;

тривалі процедури погодження нових проєктів;

зростання попиту з боку інвесторів.

Аналітики очікують, що без збільшення темпів будівництва ціни на житло й надалі залишатимуться високими або продовжать зростати.

Що це означає для українців і іноземців?

Для іноземців, зокрема українців, які розглядають Чехію для життя або інвестицій, це означає вищий поріг входу на ринок.

Водночас дорогий ринок може робити оренду більш поширеним варіантом, ніж купівлю, особливо у великих містах.

Де в Європі можна купити найдешевше житло, а де ціни сягають майже мільйона євро?

Люксембург у 2026 році став найдорожчою столицею Європи для купівлі житла, де середня ціна квартири перевищує 960 тисяч євро. До трійки лідерів також входять Копенгаген і Берн, що відображає високі доходи населення та обмежену пропозицію житла. Водночас у великих містах, як-от Лондон і Париж, нерухомість теж залишається дуже дорогою, хоча доступність житла там погіршується.

Найдешевші квартири пропонують у столицях Південно-Східної Європи, зокрема в Скоп'є, де житло можна придбати приблизно за 65 тисяч євро. Низькі ціни там пояснюються слабшим економічним розвитком і меншим попитом з боку інвесторів.

На цьому тлі Київ виглядає дорожчим за найдешевші столиці, але все ще значно доступнішим, ніж більшість західноєвропейських міст.