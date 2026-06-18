Попит випереджає пропозицію: чому житло в Іспанії може подорожчати на 12%

Іспанському ринку житла знову бракує пропозиції, а попит продовжує зростати. До кінця 2026 року нерухомість у країні може подорожчати на 12%.

Житло в Іспанії може знову подорожчати

Такий прогноз дають аналітики BBVA Research, пише Idealista.

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Раніше аналітики очікували, що ціни на житло в Іспанії зростуть на 10,2%, однак ситуація на ринку виявилася динамічнішою.

Причиною стрімкого росту цін є розрив між попитом і пропозицією. В Іспанії щороку з'являється близько 200 тисяч нових покупців або орендарів, яким потрібне окреме житло. Потребу також посилюють зростання доходів населення та міграційні процеси.

Найбільше навантаження припадає на великі міста та популярні прибережні регіони. Саме там житло шукають найактивніше, але можливості для нового будівництва залишаються обмеженими. Через це у 2027 році дефіцит житла в Іспанії може сягнути 800 тисяч одиниць.

Водночас після різкого зростання у 2026 році темпи подорожчання можуть сповільнитися. У 2027 році аналітики очікують підвищення цін на 5,7%.

Будівельна галузь теж має наростити активність – девелоперів підтримують високий попит і державні програми. Інвестиції у житлове будівництво можуть зрости на 5,7% у 2026 році та ще на 6,7% у 2027 році.

Попит підтримує і загальна ситуація в економіці. ВВП Іспанії, за прогнозом, зросте на 2,4% у 2026 році та на 2,1% у 2027 році. За цей період країна може отримати майже 1 мільйон нових робочих місць.

Серед ризиків залишаються дорожчі енергоносії та сировина через загострення конфлікту на Близькому Сході. Окремо на покупців тисне іпотека: індекс Euribor зріс із 2,2% взимку до 2,8% у травні.

Чому Іспанія стала найпривабливішою для інвестицій

Другий рік поспіль Іспанія залишається єдиною країною Європи, де одразу два міста входять до п'ятірки найпривабливіших для іноземних інвесторів. У 2025 році обсяг інвестицій у нерухомість Іспанії перевищив 18,4 мільярда євро. Це на 31% більше, ніж роком раніше – найвищий показник з 2018 року. Цьогоріч зростання продовжиться. За прогнозом експертів CBRE, інвестиції можуть сягнути 19 – 21 мільярда євро, що на 5 – 10% більше у річному вимірі.