На іспанському ринку нерухомості невтішні прогнози: кількість житла буде обмежена, попит ростиме, а ціни підвищуватимуться відповідно. Наразі найдорожчою провінцією за цінами на житло стали Балеарські острови з понад 5 тисячами євро за квадрат, а серед міст лідером за вартістю квадратного метра виявився Сан-Себастьян.

Як змінюються ціни на житло в Іспанії?

За прогнозами Singular Bank, між 2025 та 2026 роками ціни на житло в Іспанії збережуть тенденцію до зростання – в середньому на майже 9%, передає 24 Канал.

Водночас очікується, що у житловому секторі може відбутися погіршення дисбалансу між попитом і пропозицією, що посилить новий тиск на зростання цін. За оцінками, накопичений дефіцит житла досягне 600 тисяч одиниць до 2025 року.

Крім того, цей дефіцит посилюється регуляторними обмеженнями, обмеженнями щодо змін у землекористуванні та старінням житлового фонду в Іспанії. Як результат, ціни продовжуватимуть зростати, особливо в провінціях Мадрид, Барселона, Малага, Валенсія та на островах.

Ще у липні цього року, за даними Idealista, ціна на існуюче житло в Іспанії зросла на 14,7% у річному обчисленні, досягнувши 2 471 євро за метр квадратний.

Найдорожчим автономним регіоном за ціною житла стали Балеарські острови з ціною понад 5 тисяч євро за метр квадратний. Далі по рейтингу йде Мадрид (автономна спільнота) з ціною в 4 359 євро за метр квадратний, країна Басків – 3 263 євро за метр квадратний, Канарські острови – 3 090 євро за метр квадратний та Каталонія – 2 632 євро за метр квадратний.

Натомість найдешевшими є Естремадура з середньою ціною в 979 євро за метр квадратний, Кастилія-Ла-Манча – 982 євро за метр квадратний, Кастилія-і-Леон – 1 233 євро за метр квадратний.

Зверніть увагу! Якщо аналізувати вартість на житло за столицями в регіонах, то найдорожчим містом буде Сан-Себастьян з ціною на житло в 6 230 євро за квадрат. Такий показник випереджає навіть Мадрид, де ціна на рівні 5 718 євро за квадрат. Натомість місто Самора, навпаки, є найдешевшою столицею з цінами 1 227 євро за метр квадратний.

