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Нерухомість Аналітика ринку Атаки змінили ринок житла на Лук'янівці: яка вартість квартир у Шевченківському районі
6 липня, 11:41
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Атаки змінили ринок житла на Лук'янівці: яка вартість квартир у Шевченківському районі

Ксенія Войновська

Лук'янівка помітно вибивається із загальної картини Шевченківського району на ринку житла. Через регулярні російські атаки мікрорайон показує гіршу динаміку, хоча сам район досі залишається одним із найдорожчих у Києві.

Як атаки вплинули на ринок житла на Лук'янівці

За даними ЛУН, Лук'янівка демонструє негативну динаміку, яка відрізняється від загальної ситуації у Шевченківському районі. Мікрорайон статистично тягне показники всього району вниз.

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Саме по Лук'янівському мікрорайону статистично значимо впала ціна, якщо дивитися в доларі, – на 22% за рік. Це при загальному падінні всього Шевченківського району на 15%, 0% та 8% в доларі на одно-, дво- та трикімнатні квратири відповідно за рік, 
– розповіли експерти у ЛУН.

Окремо просіла оренда великих квартир. Найпомітніше падіння зафіксували в сегменті трикімнатних квартир на Лук'янівці – мінус 29,1% за рік.

Водночас ситуація на Лук'янівці не означає, що весь Шевченківський район різко втратив позиції. Район залишається дорогим як для оренди, так і для купівлі житла, але саме цей мікрорайон погіршує його загальну статистику.

Які ціни на житло у Шевченківському районі

За цінами на житло Шевченківський район залишається серед найдорожчих районів Києва.

На вторинному ринку всі типи квартир за рік подорожчали:

  • однокімнатні квартири – 92 000 доларів;
  • двокімнатні квартири – 137 000 доларів;
  • трикімнатні квартири – 210 000 доларів.

Попри негативну динаміку Лук'янівки, вторинка у Шевченківському районі загалом показує зростання, а сам район залишається у верхньому ціновому сегменті столиці. 

В оренді показники різняться залежно від кількості кімнат:

  • однокімнатні квартири – 25 700 гривень;
  • двокімнатні квартири – 35 900 гривень;
  • трикімнатні квартири – 49 300 гривень.

Однокімнатні й двокімнатні квартири за рік подорожчали, а трикімнатні, навпаки, подешевшали.

Що відбувається з цінами на будинки в Україні

Приватні будинки в областях дорожчають швидше, ніж в обласних центрах. Це не означає, що житло за містом уже коштує більше, але розрив між містом і областю поступово скорочується.

Попит не зникає, а частково зміщується за межі великих міст. Покупці дивляться не лише на обласний центр, а й на навколишні населені пункти, де приватний будинок можна придбати дешевше.

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