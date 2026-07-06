Атаки змінили ринок житла на Лук'янівці: яка вартість квартир у Шевченківському районі

Лук'янівка помітно вибивається із загальної картини Шевченківського району на ринку житла. Через регулярні російські атаки мікрорайон показує гіршу динаміку, хоча сам район досі залишається одним із найдорожчих у Києві.

Як атаки вплинули на ринок житла на Лук'янівці

За даними ЛУН, Лук'янівка демонструє негативну динаміку, яка відрізняється від загальної ситуації у Шевченківському районі. Мікрорайон статистично тягне показники всього району вниз.

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Саме по Лук'янівському мікрорайону статистично значимо впала ціна, якщо дивитися в доларі, – на 22% за рік. Це при загальному падінні всього Шевченківського району на 15%, 0% та 8% в доларі на одно-, дво- та трикімнатні квратири відповідно за рік,

– розповіли експерти у ЛУН.

Окремо просіла оренда великих квартир. Найпомітніше падіння зафіксували в сегменті трикімнатних квартир на Лук'янівці – мінус 29,1% за рік.

Водночас ситуація на Лук'янівці не означає, що весь Шевченківський район різко втратив позиції. Район залишається дорогим як для оренди, так і для купівлі житла, але саме цей мікрорайон погіршує його загальну статистику.

Які ціни на житло у Шевченківському районі

За цінами на житло Шевченківський район залишається серед найдорожчих районів Києва.

На вторинному ринку всі типи квартир за рік подорожчали:

однокімнатні квартири – 92 000 доларів;

двокімнатні квартири – 137 000 доларів;

трикімнатні квартири – 210 000 доларів.

Попри негативну динаміку Лук'янівки, вторинка у Шевченківському районі загалом показує зростання, а сам район залишається у верхньому ціновому сегменті столиці.

В оренді показники різняться залежно від кількості кімнат:

однокімнатні квартири – 25 700 гривень;

двокімнатні квартири – 35 900 гривень;

трикімнатні квартири – 49 300 гривень.

Однокімнатні й двокімнатні квартири за рік подорожчали, а трикімнатні, навпаки, подешевшали.

Що відбувається з цінами на будинки в Україні

Приватні будинки в областях дорожчають швидше, ніж в обласних центрах. Це не означає, що житло за містом уже коштує більше, але розрив між містом і областю поступово скорочується.

Попит не зникає, а частково зміщується за межі великих міст. Покупці дивляться не лише на обласний центр, а й на навколишні населені пункти, де приватний будинок можна придбати дешевше.