Де будуть нові будинки, а де ринок застиг: війна змінила ринок житла по областях України

З початку повномасштабного вторгнення ринок нерухомості в Україні поділився. Наприклад, у прифронтових областях часто фіксується падіння цін на вторинному ринку, а от у західних областях чи столиці ситуація кардинально протилежна.

Як відрізняється ринок нерухомості у прифронтових областях від західних областей, передає 24 Канал з посиланням на Finway.

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Яка головна відмінність на первинці та вторинці в областях України?

За словами експерта ринку нерухомості та колишнього президента Асоціації рієлторів України Юрій Піта, первинний ринок у таких містах, як Харків, Суми, Запоріжжя та Херсон, практично відсутній, адже нових будівель майже не будується через ситуацію на фронті.

Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.

Попри це вторинний ринок досі функціонує і на ньому присутня пропозиція. Однак порівняно з довоєнним рівнем ціна на вторинне житло в регіонах впала на 30% – 50%.

Зауважте! У таких містах західної частини країни, як-от Львів, Івано-Франківськ чи Ужгород, будівництво житла триває активно. Крім того, є зростання ціни на нерухомість, хоч зараз поки не прогнозується значного стрибка вартості.

Як змінилася оренда?

Щодо оренди, то у прифронтових містах вона стала доступнішою, адже найчастіше орендують житло саме ті люди, які приїхали у відрядження.

Зростає попит на оренду і у західних областях також, зокрема через зростання кількості внутрішньо переміщених осіб з Сумської та Запорізької областей.