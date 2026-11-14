Від 800 до 16 тисяч євро за квадратний метр: де в Європі найдорожче житло
Квартири в Європі можуть коштувати як менш ніж тисячу, так і понад 16 тисяч євро за квадратний метр. Найдорожче житло продають у Швейцарії та Люксембурзі, тоді як у деяких країнах ціни навіть у центрах міст значно нижчі.
Скільки коштує квадратний метр житла у країнах Європи
За даними Numbeo, у листопаді 2026 року найдорожче купувати квартири в центрах міст Швейцарії та Люксембургу. У Швейцарії квадратний метр коштував у середньому 16 513 євро, а в Люксембурзі – 10 132 євро.
Високі ціни на квартири в центральних районах також були у:
- Австрії – 6 461 євро за квадратний метр;
- Нідерландах – 5 886 євро;
- Норвегії – 6 471 євро;
- Німеччині – 5 279 євро.
Значно дешевше житло в центрах міст коштувало у:
- Португалії – 3 674 євро за квадратний метр;
- Італії – 3 303 євро;
- Сербії – 2 605 євро;
- Румунії – 2 232 євро;
- Туреччині – 1 516 євро;
- Україні – 1 269 євро.
Де найдорожче та найдешевше житло поза центром міста
За межами центральних районів найдорожчими залишаються Швейцарія та Люксембург. У Швейцарії квадратний метр коштував у середньому 11 547 євро, а в Люксембурзі – 7 569 євро.
Високі ціни на квартири поза центрами міст також були у:
- Норвегії – 4 666 євро за квадратний метр;
- Нідерландах – 4 300 євро;
- Австрії – 4 257 євро;
- Данії – 4 098 євро.
Найдешевше купувати квартири за межами центрів міст було у:
- Україні – 827 євро за квадратний метр;
- Туреччині – 1 008 євро;
- Грузії – 1 037 євро;
- Білорусі – 1 197 євро;
- Латвії – 1 395 євро;
- Болгарії – 1 472 євро.
Нагадаємо, в Іспанії ціни на житло суттєво відрізняються залежно від регіону. Найдорожчі квартири продають на Балеарських островах і в Мадриді, тоді як в Естремадурі квадратний метр коштує значно дешевше.