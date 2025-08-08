Штраф до 17 000 гривень: яких тварин насправді не можна тримати у квартирі
- В Україні заборонено утримання в домашніх умовах великих хижаків, приматів, отруйних видів, крокодилів, певних птахів та морських тварин через небезпеку для людей та тварин.
- Порушення закону "Про захист тварин від жорстокого поводження" тягне за собою штраф до 17 000 гривень, конфіскацію тварини, обмеження на подальше утримання та навіть кримінальні санкції.
- Деякі тварини, такі як єноти чи неотруйні змії, можуть утримуватись за умови їх приручення, реєстрації та наявності документів про походження.
Майже кожна друга родина в Україні має домашніх улюбленців. Але мало хто знає, що не всіх тваринок можна тримати вдома. В Україні діє офіційний перелік тварин, заборонених для утримання в домашніх умовах.
Мета таких обмежень – захист людей від небезпеки та забезпечення гуманного ставлення до диких і екзотичних видів. Яких тварин не можна тримати вдома – розповідає 24 Канал з посиланням на закон України.
Дивіться також Ні ОСББ, ні комунальники: хто та за яких умов має право увійти до житла без дозволу
Кого не можна тримати вдома?
Згідно з чинним законодавством, заборонено утримання таких тварин:
- великих хижаків – левів, тигрів, ведмедів, леопардів, гепардів;
- приматів – шимпанзе, бабуїнів, макак, капуцинів;
- отруйних видів – кобр, гюрз, скорпіонів, тарантулів;
- крокодилів та алігаторів;
- деяких птахів – сов, яструбів, орлів (особливо тих, що занесені до Червоної книги);
- морських тварин – дельфінів, тюленів, моржів.
Ці тварини становлять серйозну загрозу для людини, погано переносять неволю та вимагають спеціальних умов утримання, які неможливо створити в умовах квартири.
Левів заборонено тримати вдома / Фото Unsplash
Що каже закон?
В Україні діє Закон "Про захист тварин від жорстокого поводження". Він регулює поводження з тваринами та забороняє:
- утримання видів із забороненого переліку;
- жорстоке поводження, ізоляцію або неналежні умови утримання;
- використання диких тварин у цирках, на фотозйомках або як розвагу в закладах харчування.
За порушення закону передбачено:
- штраф до 5 100 гривень;
- конфіскацію тварини;
- заборону на подальше утримання.
Цікаво! Раніше ми писали, що у Неваді заарештували Карла Мітчелла, в якого вилучили сімох тигрів, яких він тримав як тварин емоційної підтримки через ПТСР.
Якщо мовиться про тварину з Червоної книги або про випадки жорстокого поводження – застосовуються кримінальні санкції:
- до 8 років позбавлення волі;
- штраф до 17 000 гривень;
- громадські роботи або конфіскація майна.
А як щодо єнотів і змій?
Єнот-полоскун чи тхір – технічно дозволені до утримання, але мають бути прирученими та зареєстрованими у ветеринарній службі. Неотруйні змії, як-от маїсовий полоз, теж дозволені, але тільки за наявності документів про походження.
Чи можна тримати дома єнотів / Фото Unsplash
Однак навіть "нешкідливі" на вигляд тварини, виловлені з дикої природи, – це порушення.
Навіть якщо тварина вирощена в неволі, це не означає, що вона може безпечно співіснувати з людьми. Закон спрямований не на покарання, а на профілактику трагедій,
– наголосила адвокатка Олена Гончаренко.
Зоозахисники закликають українців не підтримувати чорний ринок екзотики – це загроза як для природи, так і для власної безпеки.