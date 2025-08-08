Почти каждая вторая семья в Украине имеет домашних любимцев. Но мало кто знает, что не всех животных можно держать дома. В Украине действует официальный перечень животных, запрещенных для содержания в домашних условиях.

Цель таких ограничений – защита людей от опасности и обеспечение гуманного отношения к диким и экзотическим видам. Каких животных нельзя держать дома – рассказывает 24 Канал со ссылкой на закон Украины.

Кого нельзя держать дома?

Согласно действующему законодательству, запрещено содержание таких животных:

крупных хищников – львов, тигров, медведей, леопардов, гепардов;

приматов – шимпанзе, бабуинов, макак, капуцинов;

ядовитых видов – кобр, гюрз, скорпионов, тарантулов;

крокодилов и аллигаторов;

некоторых птиц – сов, ястребов, орлов (особенно тех, что занесены в Красную книгу);

морских животных – дельфинов, тюленей, моржей.

Эти животные представляют серьезную угрозу для человека, плохо переносят неволю и требуют специальных условий содержания, которые невозможно создать в условиях квартиры.



Львов запрещено держать дома / Фото Unsplash

Что говорит закон?

В Украине действует Закон "О защите животных от жестокого обращения". Он регулирует обращение с животными и запрещает:

содержание видов из запрещенного перечня;

жестокое обращение, изоляцию или ненадлежащие условия содержания;

использование диких животных в цирках, на фотосъемках или как развлечение в заведениях питания.

За нарушение закона предусмотрено:

штраф до 5 100 гривен;

конфискацию животного;

запрет на дальнейшее содержание.

Интересно! Ранее мы писали, что в Неваде арестовали Карла Митчелла, у которого изъяли семерых тигров, которых он держал как животных эмоциональной поддержки из-за ПТСР.

Если речь идет о животном из Красной книги или о случаях жестокого обращения – применяются уголовные санкции:

до 8 лет лишения свободы;

штраф до 17 000 гривен;

общественные работы или конфискация имущества.

А как насчет енотов и змей?

Енот-полоскун или хорь – технически разрешены к содержанию, но должны быть прирученными и зарегистрированными в ветеринарной службе. Неядовитые змеи, например маисовый полоз, тоже разрешены, но только при наличии документов о происхождении.



Можно ли держать дома енотов / Фото Unsplash

Однако даже "безобидные" на вид животные, выловленные из дикой природы, – это нарушение.

Даже если животное выращено в неволе, это не означает, что оно может безопасно сосуществовать с людьми. Закон направлен не на наказание, а на профилактику трагедий,

– отметила адвокат Елена Гончаренко.

Зоозащитники призывают украинцев не поддерживать черный рынок экзотики – это угроза как для природы, так и для собственной безопасности.