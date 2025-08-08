Штраф до 17 000 гривен: каких животных на самом деле нельзя держать в квартире
- В Украине запрещено содержание в домашних условиях крупных хищников, приматов, ядовитых видов, крокодилов, определенных птиц и морских животных из-за опасности для людей и животных.
- Нарушение закона "О защите животных от жестокого обращения" влечет за собой штраф до 17 000 гривен, конфискацию животного, ограничения на дальнейшее содержание и даже уголовные санкции.
- Некоторые животные, такие как еноты или неядовитые змеи, могут содержаться при условии их приручения, регистрации и наличии документов о происхождении.
Почти каждая вторая семья в Украине имеет домашних любимцев. Но мало кто знает, что не всех животных можно держать дома. В Украине действует официальный перечень животных, запрещенных для содержания в домашних условиях.
Цель таких ограничений – защита людей от опасности и обеспечение гуманного отношения к диким и экзотическим видам. Каких животных нельзя держать дома – рассказывает 24 Канал со ссылкой на закон Украины.
Кого нельзя держать дома?
Согласно действующему законодательству, запрещено содержание таких животных:
- крупных хищников – львов, тигров, медведей, леопардов, гепардов;
- приматов – шимпанзе, бабуинов, макак, капуцинов;
- ядовитых видов – кобр, гюрз, скорпионов, тарантулов;
- крокодилов и аллигаторов;
- некоторых птиц – сов, ястребов, орлов (особенно тех, что занесены в Красную книгу);
- морских животных – дельфинов, тюленей, моржей.
Эти животные представляют серьезную угрозу для человека, плохо переносят неволю и требуют специальных условий содержания, которые невозможно создать в условиях квартиры.
Львов запрещено держать дома / Фото Unsplash
Что говорит закон?
В Украине действует Закон "О защите животных от жестокого обращения". Он регулирует обращение с животными и запрещает:
- содержание видов из запрещенного перечня;
- жестокое обращение, изоляцию или ненадлежащие условия содержания;
- использование диких животных в цирках, на фотосъемках или как развлечение в заведениях питания.
За нарушение закона предусмотрено:
- штраф до 5 100 гривен;
- конфискацию животного;
- запрет на дальнейшее содержание.
Если речь идет о животном из Красной книги или о случаях жестокого обращения – применяются уголовные санкции:
- до 8 лет лишения свободы;
- штраф до 17 000 гривен;
- общественные работы или конфискация имущества.
А как насчет енотов и змей?
Енот-полоскун или хорь – технически разрешены к содержанию, но должны быть прирученными и зарегистрированными в ветеринарной службе. Неядовитые змеи, например маисовый полоз, тоже разрешены, но только при наличии документов о происхождении.
Можно ли держать дома енотов / Фото Unsplash
Однако даже "безобидные" на вид животные, выловленные из дикой природы, – это нарушение.
Даже если животное выращено в неволе, это не означает, что оно может безопасно сосуществовать с людьми. Закон направлен не на наказание, а на профилактику трагедий,
– отметила адвокат Елена Гончаренко.
Зоозащитники призывают украинцев не поддерживать черный рынок экзотики – это угроза как для природы, так и для собственной безопасности.