Українка не стала зносити стару хату: як змінилася оселя за пів року

Українка Ельміра разом із мамою придбала стару хату, яка давно потребувала ремонту. Замість знесення вони взялися відновлювати будинок і за пів року підготували його до сезонного проживання.

Як українка придбала стару занедбану хату

Будинок у Кам'янському родина купила 5,5 тисячі доларів. Про це розповіла власниця Ельміра на своєму ютуб-каналі "Щоденник дачниці".

Площа будинку становить лише 23 квадратні метри, а сама будівля більше нагадує літню кухню з прибудовою, ніж житловий будинок. Ельміра з мамою вирішили не зносити хату. У майбутньому хату хочуть використовувати як дачу або гостьовий будинок, а поруч планують звести більшу оселю.

Після купівлі подвір'я було завалене старими меблями, килимами, пляшками, будівельними уламками та іншим непотребом. Частину сміття вивезли, але деякі матеріали залишили. Зокрема, каміння та шифер після демонтажу старої вбиральні вирішили використати повторно.

Як занедбаний будинок змінився за пів року

Основний ремонт почали навесні, адже взимку працювати в хаті було складно. Спершу власниці розчистили територію, а потім облаштували на подвір'ї квітники та місце для відпочинку.

Щоб зменшити витрати, вони використовували речі та матеріали, які вже були у будинку й сараї. Стару радянську шафу відреставрували власноруч, а диван переробили на ліжко. Вдалося зберегти й піч – її відновлення коштувало 350 гривень. Повне відновлення і робота майстра коштувало б значно дорожче.

Стільницю для кухні зробили з брусів і дощок, знайдених у сараї, а зверху закрили захисною плівкою. Загалом облаштування кухонної зони обійшлося приблизно у 2 500 гривень.

Повністю ремонт ще не завершили – попереду оновлення фасаду й коридору, будівництво альтанки та висадження ягідних кущів.

Нагадаємо, раніше Ельміра розповідала, що на подвір'ї будинку роками накопичувалися старі речі та сміття. Під час розчищення там знайшли килими, пляшки, меблі й будівельні уламки, а частину території довелося звільняти від густих заростей.