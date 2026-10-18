Мінус 2% за кожну дитину: як зміняться умови "єОселі" для молодих родин

В Україні змінили умови державної іпотечної програми "єОселя" для молодих родин. Тепер після народження дитини відсоткова ставка за кредитом знижуватиметься, а сім'ї зможуть купувати просторіше житло, ніж передбачали попередні обмеження.

Як зміняться умови "єОселі" для молодих родин

За новою моделлю кредитування відсоткова ставка залежатиме від того, скільки років родина виплачує іпотеку. Протягом перших трьох років вона становитиме 7% річних, із четвертого по десятий рік – 10%, а починаючи з одинадцятого – 12%, повідомив Сергій Корецький.

Водночас родини зможуть зменшити відсотки за кредитом після народження або усиновлення дитини. За кожну дитину, яка з'явиться в сім'ї вже після оформлення іпотеки, ставку знижуватимуть на 2 відсоткові пункти. Однак вона не може бути меншою за 0,1% річних.

Наприклад, якщо родина виплачує кредит під 7% річних, після народження першої дитини ставка знизиться до 5%, а після другої – до 3%. Таке зменшення передбачене саме для дітей, які народилися або були усиновлені після отримання кредиту.

Ще одна зміна стосується вибору нерухомості. Молодим родинам дозволять купувати квартири та будинки, площа й вартість яких перевищують встановлені програмою нормативи на 40%. Це дасть змогу одразу обирати просторіше житло, зокрема з розрахунком на майбутнє поповнення сім'ї.

Проте додаткові квадратні метри не покриватимуть державним кредитуванням у повному обсязі. Якщо ціна нерухомості перевищує встановлений ліміт, різницю покупці повинні сплатити власними коштами.

Також діятимуть обмеження щодо віку будинків. Придбати житло більшої площі за новими умовами можна буде в новобудовах або в будинках, які ввели в експлуатацію не більш ніж три роки тому.

Крім того, уряд вирішив посилити перевірку майнового стану позичальників. Як пояснив прем'єр-міністр Сергій Корецький, це необхідно, щоб запобігти зловживанням і надавати державну підтримку родинам, які справді відповідають вимогам програми.

Водночас уряд поки не уточнив, який саме вік позичальників підпадає під визначення молодої родини. Також в офіційному повідомленні не зазначено, з якої дати банки почнуть оформлювати кредити за новими умовами.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2026 року в Україні оновили умови програми "єОселя". Іпотеку під 3% річних можуть отримати військові, медики, педагоги та науковці, а під 7% – інші категорії українців, які відповідають вимогам програми