Найвищий, дуже довгий і просто старовинний: 5 незвичайних будинків Києва, які варто побачити

У Києві є чимало цікавих архітектурних обʼєктів, які варті уваги. Однак найперше варто побачити все унікальне: найдовший, найстаріший і найвищий будинки столиці.

Навіть не всі кияни знають про особливості цих будинків. Адже, на перший погляд, це просто стара забудова або навпаки просто сучасний будинок. 24 Канал розповідає про унікальні будинки Києва, що вражають своєю довжиною, формою чи висотою.

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Найдовший будинок

Не просто будинок, а цілий житловий комплекс, що розташований у масиві Теремки-1. Будівлі розташовані настільки щільно, що з висоти пташиного польоту справді мають вигляд одного будинку.



Частина найдовшого житлового комплексу в Києві / Фото Big Kyiv

ЖК складається з 61 секції різної поверховості. Цікаво, що формою він нагадує бджолині стільники, які добре видно на карті.

Довжина всіх будинків складає понад два кілометри, а відстань безпосередньо від 2-го до 122-го будинків становить близько 850 метрів.

Найдовший будинок Києва / Скриншот Google Maps

Найдовший будинок з однією адресою

На вигляд це звичайна панельна дев'ятиповерхівка, що розташована на вулиці Прирічній. А насправді – найдовший будинок з однією адресою у Києві.

Будівля складається з 25 під'їздів і має довжину 560 метрів. З висоти пташиного польоту будинок схожий на довгу змію.



Будинок-змія у Києві / Фото "Сьогодні"

Найстаріший житловий будинок

На Контрактовій площі, 7 розташований будинок, що називають найстарішим у Києві. Його звели 1760 році.

Першу частину будинку (згодом добудували другий поверх) звів купець Нечаєв. Цікаво, що там досі мешкають його нащадки, зокрема правнук купця відкрив тут кондитерську.



Будинок Нечаєва / Фото КПІ

Найвищий будинок

Найвищим будинком не лише в Києві, а у всій Україні вважають хмарочос на Кловському узвозі. Це комплекс БЦ Carnegie Center+Tower, що збудували у 2012 році.

Він складається з житлової вежі та 18-поверхового бізнес-центру. Загальна висота разом із дахом становить 168 метрів.



БЦ Carnegie Center+Tower / Фото xOffice

Будинок-півмісяць

Він розташований неподалік від станції метро "Дарниця" і є одним із найбільш фотогенічних будинків Києва.

Будинок-півмісяць має дві адреси: 8 під'їздів є на Дарницькому бульварі, а ще 16 – на вулиці Андрія Малишка. Мешканці Дарницького бульвару мають входи із зовнішнього, вигнутого боку, а мешканці вулиці Малишка – з увігнутої частини будівлі.



Будинок у формі півмісяця / Фото Wikimapia

Варто зазначити, що Будинок-півмісяць є рекордсменом за кількістю ліфтів – їх аж 48. А фотогенічним його робить виноград, що обплів фасад. Його колись давно посадили місцеві жителі.