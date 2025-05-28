Даже не все киевляне знают об особенностях этих домов. Ведь, на первый взгляд, это просто старая застройка или наоборот просто современный дом. 24 Канал рассказывает об уникальных домах Киева, поражающих своей длиной, формой или высотой.

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Самый длинный дом

Не просто дом, а целый жилой комплекс, расположенный в массиве Теремки-1. Здания расположены настолько плотно, что с высоты птичьего полета действительно выглядят как один дом.



Часть самого длинного жилого комплекса в Киеве / Фото Big Kyiv

ЖК состоит из 61 секции различной этажности. Интересно, что формой он напоминает пчелиные соты, которые хорошо видно на карте.

Длина всех домов составляет более двух километров, а расстояние непосредственно от 2-го до 122-го домов составляет около 850 метров.

Самый длинный дом Киева / Скриншот Google Maps

Самый длинный дом с одним адресом

На вид это обычная панельная девятиэтажка, расположенная на улице Приречной. А на самом деле – самый длинный дом с одним адресом в Киеве.

Здание состоит из 25 подъездов и имеет длину 560 метров. С высоты птичьего полета дом похож на длинную змею.



Дом-змея в Киеве / Фото "Сегодня"

Самый старый жилой дом

На Контрактовой площади, 7 расположен дом, что называют самым старым в Киеве. Его возвели 1760 году.

Первую часть дома (впоследствии достроили второй этаж) возвел купец Нечаев. Интересно, что там до сих пор живут его потомки, в частности правнук купца открыл здесь кондитерскую.



Дом Нечаева / Фото КПИ

Самый высокий дом

Самым высоким домом не только в Киеве, а во всей Украине считают небоскреб на Кловском спуске. Это комплекс БЦ Carnegie Center + Tower, построенный в 2012 году.

Он состоит из жилой башни и 18-этажного бизнес-центра. Общая высота вместе с крышей составляет 168 метров.



БЦ Carnegie Center + Tower / Фото xOffice

Дом-полумесяц

Он расположен недалеко от станции метро "Дарница" и является одним из самых фотогеничных домов является одним из самых фотогеничных домов Киева.

Дом-полумесяц имеет два адреса: 8 подъездов есть на Дарницком бульваре, а еще 16 – на улице Андрея Малышко. Жители Дарницкого бульвара имеют входы с внешней, изогнутой стороны, а жители улицы Малышко – с вогнутой части здания.



Дом в форме полумесяца / Фото Wikimapia

Стоит отметить, что Дом-полумесяц является рекордсменом по количеству лифтов – их аж 48. А фотогеничным его делает виноград, что оплел фасад. Его когда-то давно посадили местные жители.