"Незрозумілу" роботу рієлторів врегулюють: коли почне діяти новий закон і що змінить

В Україні знову повернулися до питання впорядкування ринку рієлторських послуг. У парламенті готують підхід, який має зробити цю сферу прозорішою та конкурентною без запровадження монополій.

Чому ринок рієлторських послуг потребує змін?

Ринок посередницьких послуг у сфері нерухомості в Україні тривалий час залишається фактично нерегульованим, пише 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.

Дивіться також Перевірка житла у 2026 році: кого перевірятимуть та за що скасують соцвиплати

Попри активну участь рієлторів у купівлі, продажу та оренді житла, чітких правил роботи, єдиних стандартів якості чи зрозумілих вимог до фахівців досі немає. Це створює ризики для покупців та продавців нерухомості.

Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.

Народні депутати наголошують, що нинішня модель не гарантує споживачам прозорої вартості послуг та відповідальності виконавців. У результаті клієнти часто не розуміють, за що саме сплачують комісію, а рівень сервісу може суттєво відрізнятися.

Уже були петиції до Президента та уряду стосовно того, щоб вплинути на ситуацію з незрозумілими правилами роботи рієлторів в Україні. Тому в прикінцевих положеннях законопроєкту №12377 ми прописали, що впродовж місяця після ухвалення й підписання цього закону наш Комітет надасть законодавчі пропозиції для парламенту,

– зазначила Олена Шуляк.

Яку роль відіграє законопроєкт про житлову політику?

Питання рієлторських послуг пропонують врегулювати в межах законопроєкту №12377 "Про основні засади житлової політики". Документ не вводить прямого ліцензування чи обов'язкової сертифікації рієлторів, але створює основу для напрацювання рекомендацій уряду.

Після ухвалення закону профільний парламентський комітет має сформувати робочу групу, яка буде аналізувати ситуацію та підготує пропозиції щодо правил роботи ринку.

Важливо! У Верховній Раді розраховують, що законопроєкт №12377 буде ухвалено до кінця поточного року. Поки що точні строки, коли пропозиції почнуть діяти остаточно, невідомі. Все залежить від швидкості розгляду законопроєкту.

Що саме передбачає законопроєкт?

Законопроєкт передбачає:

створення робочої групи для напрацювання рішень щодо ринку рієлторських послуг;

підготовку рекомендацій для Кабінету Міністрів щодо впорядкування цієї сфери;

запобігання появі монопольних моделей регулювання;

збереження конкуренції між учасниками ринку;

формування прозорих правил роботи без надмірних обмежень;

орієнтацію на захист прав споживачів житлових послуг.

Чому відмовилися від жорсткого регулювання?

Раніше в парламенті вже розглядали ідеї обов'язкової сертифікації або ліцензування рієлторів. Однак такі ініціативи викликали критику через ризик створення закритих професійних об'єднань і фактичних монополій. Новий підхід має уникнути цих помилок і не обмежувати доступ до професії.

Як це може вплинути на ринок житла?

Очікується, що напрацювання рекомендацій дозволить підвищити якість рієлторських послуг, зробити ціни більш зрозумілими для клієнтів та зменшити кількість конфліктних ситуацій. Для ринку нерухомості це може означати більш передбачувані правила та зростання довіри з боку громадян.

Про що повідомляли раніше?