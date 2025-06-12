У Варшаві восени знесуть 107-метровий хмарочос: чому прийняли радикальне рішення
- У Варшаві восени 2025 року знесуть 107-метровий хмарочос Intraco.
- На його місці зведуть нову будівлю.
У столиці Польщі невдовзі демонтують хмарочос, який має висоту 107 метрів. Його замінить нова будівля, яка відповідатиме сучасним екологічним і технічним стандартам.
Деталі про рішення знести хмарочос у Варшаві 24 Канал розповідає з посиланням на Польський холдинг нерухомості (PHN).
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У Польщі знесуть хмарочос
У Варшаві восени 2025 року знесуть хмарочос Intraco, який звели ще 50 років тому.
У компанії зазначають, що попри неодноразові спроби модернізації, хмарочос більше не відповідає вимогам сучасного ринку – як з погляду енергоефективності, так і комфортом для користувачів.
Це початок нового етапу – підготовки до створення сучасної, енергоефективної та екологічної будівлі, яка зберігатиме впізнаваність Intraco у міському просторі та водночас віддаватиме шану історії цієї локації,
– йдеться в заяві.
Першим кроком стане вибір підрядника для демонтажу будівлі. Процес обіцяють організувати так, аби мінімізувати вплив на довкілля.
Хмарочос Intraco у Варшаві знесуть восени 2025 року / Фото Pexels
Що буде на місці хмарочоса
Будівництво нового об'єкта має розпочатися навесні 2026 року. Відомо, що нова будівля зберігатиме висоту 107 метрів, проте кількість поверхів буде зменшено з 39 до 23. Це дозволить забезпечити сучасні стандарти поверхової висоти, краще природне освітлення та комфортніші умови праці. Новий фасад та елементи конструкції наслідуватимуть форму оригінального хмарочоса, зберігаючи архітектурний зв'язок із сусідньою забудовою.
У проєкті передбачили екологічні рішення: фасад із сонячними панелями, системи рекуперації енергії, повну інфраструктуру для велосипедистів, а також зручності для людей з інвалідністю. Нова будівля відповідатиме вимогам екологічної таксономії ЄС та претендуватиме на найвищі рівні сертифікації.