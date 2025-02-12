Будинок не змогли продати, поки не знизили ціну на 16 мільйонів доларів: скільки він коштував

Розкішний будинок на березі озера в Палм-Біч, штат Флорида, два роки не могли продати. Новий власник знайшовся лише тоді, коли ціну житла знизили на 16,75 мільйона доларів.

Початкова вартість особняка була 40,5 мільйона доларів, розповідає 24 Канал, посилаючись на Realtor.com. Ніхто з потенційних покупців не захотів розщедритися на таку суму, тому ціну знизили до 29,9 мільйона доларів. Однак і це було забагато, тому особняк продали за 23,75 мільйона доларів.

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Чому особняк оцінили в понад 40 мільйонів доларів

Ціна, безумовно, викликає шок, але рієлтори кажуть, що купівлю такого особняка можна вважати досить вигідною угодою, "враховуючи неймовірні зручності помешкання та його розташування, від якого захоплює дух".

Особняк вміщує п'ять спалень та стільки ж ванних кімнат. Дизайн зроблений у сучасному стилі епохи Регентства.

У будинку також є вітальня, офіційна їдальня, кухня, бар, офіс, тренажерний зал і навіть ліфт. На другому поверсі великий основний номер "хизується" великою терасою та подвійними ванними кімнатами. Загальна площа будинку становить 590 квадратних метрів.

Будинок, який продали майже за пів ціни / Фото Realtor.com

Не був на ринку майже 30 років

Особняк розташований на ділянці площею майже пів гектара. Надворі також є басейн.

Востаннє будинок переходив з рук у руки ще в 1995 році за 3,9 мільйона доларів. Тобто до свого дебюту у 2023 році він не був на ринку близько тридцяти років.

Рієлтори кажуть, що не здивовані терміном продажу особняка. Вони кажуть, що цей будинок належить до класу розкішної нерухомості, яка просто мала знайти свою людину.