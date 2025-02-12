Первоначальная стоимость особняка была 40,5 миллионов долларов, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Realtor.com. Никто из потенциальных покупателей не захотел раскошелиться на такую сумму, поэтому цену снизили до 29,9 миллиона долларов. Однако и это было слишком много, поэтому особняк продали за 23,75 миллиона долларов.

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Почему особняк оценили в более 40 миллионов долларов

Цена, безусловно, вызывает шок, но риэлторы говорят, что покупку такого особняка можно считать достаточно выгодной сделкой, "учитывая невероятные удобства помещения и его расположение, от которого захватывает дух".

Особняк вмещает пять спален и столько же ванных комнат. Дизайн сделан в современном стиле эпохи Регентства.

В доме также есть гостиная, официальная столовая, кухня, бар, офис, тренажерный зал и даже лифт. На втором этаже большой основной номер "щеголяет" большой террасой и двойными ванными комнатами. Общая площадь дома составляет 590 квадратных метров.

Дом, который продали почти за пол цены / Фото Realtor.com

Не был на рынке почти 30 лет

Особняк расположен на участке площадью почти полгектара. Во дворе также есть бассейн.

Последний раз дом переходил из рук в руки в 1995 году за 3,9 миллионов долларов. То есть до своего дебюта в 2023 году он не был на рынке около тридцати лет.

Риэлторы говорят, что не удивлены сроком продажи особняка. Они говорят, что этот дом относится к классу роскошной недвижимости, которая просто должна была найти своего человека.