Ціни на будівельно-монтажні роботи далі йдуть вгору: що подорожчало найбільше

Про те, що ж подорожчало найвідчутніше, 24 Канал розповідає з посиланням на дані Державної служби статистики.

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Як змінилися ціни на будівельні роботи

За інформацією статистичного відомства, у першому кварталі 2025 року ціни збільшилися в усіх сегментах будівництва:

у житловому будівництві зафіксували зростання на 7,2% ;

у нежитловому – на 7%;

в інженерному – на 6,3%.

Якщо порівнювати з попереднім кварталом, то ціни зросли на 1,9%, 2,1% та 1,9% відповідно.



За останній квартал будівельно-монтажні роботи в Україні подорожчали / Фото Shutterstock

Якщо ж аналізувати зміни за рік, то ціни на будівельні роботи зросли на 6,8%, зокрема: у житловому секторі – на 7,1%; нежитловому – на 7,2%; інженерному – на 6,4%.

У 2024 році ціни на будівельно-монтажні роботи збільшилися на 7,9% порівняно з попереднім роком, а у 2023 році – на 15,8% відносно 2022.

У Держстаті уточнили, що показники наведені без урахування тимчасово окупованих територій і частини територій, де ведуться чи нещодавно велися бойові дії.

Нагадаємо, у 2024 році в Україні в експлуатацію прийняли 9,8 мільйона квадратних метрів житла. Це на 32% більше, ніж було протягом попереднього року.

Лідерами цього сегменту ринку нерухомості стали такі регіони – Київ, Київщина та Львівщина.