21 травня, 18:40
Ціни на будівельно-монтажні роботи далі йдуть вгору: що подорожчало найбільше
Основні тези
- Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні зросли на 6,7% з січня по березень 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
- Подорожчання зафіксовано в усіх сегментах будівництва.
За період зі січня по березень 2025 року ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні зросли на 6,7%, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2024 року. Черговий стрибок цін зафіксували в усіх сегментах будівництва.
Про те, що ж подорожчало найвідчутніше, 24 Канал розповідає з посиланням на дані Державної служби статистики.
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