За 6 років вартість будівництва житла в Україні зросла на 200%: як змінилися ціни

Від 2019 року вартість будівництва помешкань в Україні підвищилася в середньому на 200%. Однак ціни на квартири ростуть набагато меншими темпами, ніж собівартість будівельних робіт.

Відповідну інформацію оприлюднили в аналітичному іпотечному звіті Центру економічних досліджень та прогнозування "Фінансовий пульс", інформує 24 Канал.

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Як за 6 років змінилися вартість будівництва та житла

Як свідчать дані Державної служби статистики України, індекс цін продажу житла на первинному ринку за останні 6 років становив 197%, а на вторинному – 160%. Водночас за цей період вартість будівництва житла зросла в середньому на 200%.

У 2019 році, за інформацією ЛУН, середня ціна за квадратний метр нерухомості, наприклад, у Києві, була на рівні 23 тисяч гривень. А вартість квадрата на первинному ринку у січні 2025 року – 55 тисяч гривень.

Зважаючи на те, що купівля квартири, як і раніше, потребує від українців ресурсів, які сумарно дорівнюють сумі середньої зарплати за 10 років, то зростає вага іпотечного кредитування. Про це йдеться в аналітичному звіті.

Яка ситуація в Україні з іпотечним кредитуванням

За словами керівниці аналітичного департаменту "Фінансового пульсу" Діляри Мустафаєвої, у 2024 році співвідношення кількості нових іпотечних кредитів до кількості договорів купівлі-продажу помешкань перевищило показники, які були до повномасштабного вторгнення.

У першому кварталі 2024 року це співвідношення становило 5,4% (за аналогічний період 2021 року – 3%), у другому кварталі – 5,3% (за аналогічний період 2021 року – 3,9%), у третьому – 3,3% (3,6% у 2021 році) та в жовтні – листопаді – 4% (3% у 2021 році).



В Україні зростає значення іпотечного кредитування / Фото Pexels

Станом на 1 листопада 2024 року іпотечний портфель фізосіб в національній валюті мали 45 банків. Видавали такі кредити впродовж січня – жовтня 39 банків. Загальний обсяг портфеля становив 29,98 мільярда гривень.

Трійка лідерів іпотечного кредитування за обсягом кредитного портфеля:

Ощадбанк,

Укргазбанк,

Приватбанк.

Ці державні банки також лідирують за обсягом іпотечних кредитів, виданих протягом 10 місяців 2024 року.

Їхній сукупний портфель іпотечних кредитів станом на початок листопада 2024 року, виданих фізособам в національній валюті, був на рівні 83% від загального обсягу портфеля банків загалом.