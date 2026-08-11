Майже 10 мінімальних зарплат за квадратний метр: де житло коштує найдорожче

Один квадратний метр житла у різних містах України може коштувати від двох до майже десяти мінімальних зарплат. Найбільше коштів доведеться відкладати покупцям у столиці та кількох західних містах.

Де квадратний метр коштує найдорожче відносно мінімальної зарплати

За даними дослідження OLX Нерухомість, найбільше за квадратний метр доведеться заплатити у Києві. У липні 2026 року його медіанна вартість на вторинному ринку становила 85,2 тисячі гривень. Це майже 10 мінімальних зарплат, а за рік житло подорожчало на 14%.

У Львові квадратний метр коштує 73,8 тисячі гривень, або близько 8,5 мінімальної зарплати. За рік медіанна ціна зросла на 24%.

У Вінниці вартість квадратного метра становить 59,9 тисячі гривень, або майже 7 мінімальних зарплат. За рік ціна зросла на 28%. В Ужгороді квадратний метр коштує 58,2 тисячі гривень, для його купівлі потрібно близько 6,7 мінімальної зарплати. За рік житло подорожчало на 30%.

П'ятірку замикає Івано-Франківськ. Тут квадратний метр коштує 56,2 тисячі гривень, або близько 6,5 мінімальної зарплати. За рік медіанна ціна зросла на 31%.

Де на квадратний метр достатньо 2–4 мінімальних зарплат

У Дніпрі та Чернігові на квадратний метр потрібно близько 4,2 мінімальної зарплати. Медіанна ціна становить 365,тисячі гривень і 36,2 тисячі гривень відповідно. За рік житло у Дніпрі подорожчало на 15%, а у Чернігові – на 6%.

У Харкові квадратний метр коштує 31,9 тисячі гривень, або близько 3,6 мінімальної зарплати. У Сумах – 28,1 тисячі гривень, а для купівлі потрібно близько 3,2 мінімальної зарплати. За рік ціни зросли на 14% і 30% відповідно.

У Миколаєві квадратний метр коштує 26,9 тисячі гривень, або близько 3 мінімальних зарплат. За рік медіанна ціна зросла на 13%. У Запоріжжі за квадратний метр просять 21,4 тисячі гривень, що дорівнює приблизно 2,4 мінімальної зарплати. За рік житло подорожчало на 11%.

Найдешевший квадратний метр серед цих міст – у Херсоні. Його медіанна вартість становить 16,5 тисячі гривень, або близько 2 мінімальних зарплат. За рік ціна знизилася на 4%, і це єдине падіння серед міст у цьому рейтингу.

Нагадаємо, іпотечний ринок в Україні у першому півріччі 2026 року продовжив зростати, однак більшість нових кредитів на житло й далі припадає на державну програму єОселя. За нею видають 93% нових іпотек, тоді як звичайні банківські кредити на житло залишаються менш поширеними.