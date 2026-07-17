Понад 35 тисяч погоджених заяв: скільки житлових ваучерів профінансують у 2026 році

Банк розвитку Ради Європи виділяє 80 мільйонів євро на житлові ваучери для ВПО з тимчасово окупованих територій. Цих коштів вистачить приблизно на 2 тисячі ваучерів, тоді як погоджених заяв уже понад 35 тисяч.

Скільки ВПО зможуть отримати житлові ваучери після фінансування

Як повідомив народний депутат Павло Фролов, фінансування надійде двома траншами.

Перші 40 мільйонів євро Україна має отримати у вересні 2026 року, ще 40 мільйонів євро – у 2027 році. Загалом ці гроші дозволять профінансувати близько 2 тисяч житлових ваучерів.

Водночас цього ресурсу недостатньо, щоб покрити реальну потребу. Станом на сьогодні понад 43 тисячі ВПО вже подали заявки на отримання ваучера. Комісії погодили більш як 35 тисяч заяв, і тепер люди очікують на фінансування.

Наразі профінансовано 3 296 ваучерів на загальну суму 6,59 мільярда гривень. За ними власне житло вже придбали 3 228 родин. Через значну різницю між кількістю погоджених заяв і доступним фінансуванням головним викликом для держави залишається залучення додаткових коштів на програму.

Незабаром житловий ваучер також планують дозволити використовувати як перший внесок за програмою "єОселя". Відповідні зміни передбачає законопроєкт №15335, який має врегулювати майнові права та іпотечну заставу. Профільний комітет уже рекомендував Верховній Раді ухвалити документ у першому читанні.

Крім того, у серпні мають розширити способи подання заяв – на порталі "Дія", у ЦНАПах і в нотаріусів. Наразі звернутися по житловий ваучер можна лише через застосунок "Дія".

Нагадаємо, з 1 серпня 2026 року для ВПО зміняться правила отримання житлових ваучерів. Допомогу не надаватимуть переселенцям, які після 24 лютого 2022 року продали чи подарували житло, вже скористалися пільговою іпотекою або зареєструвалися на окупованій території після її захоплення. Нові обмеження не стосуватимуться тих, хто вже отримав ваучер або подав заяву раніше.