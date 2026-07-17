Сколько ВПЛ смогут получить жилищные ваучеры после выделения финансирования

Как сообщил народный депутат Павел Фролов, финансирование поступит двумя траншами.

Первые 40 миллионов евро Украина должна получить в сентябре 2026 года, еще 40 миллионов евро – в 2027 году. В целом эти средства позволят профинансировать около 2 тысяч жилищных ваучеров.

В то же время этих средств недостаточно, чтобы покрыть реальную потребность. На сегодняшний день более 43 тысяч ВПЛ уже подали заявки на получение ваучера. Комиссии одобрили более 35 тысяч заявок, и теперь люди ожидают финансирования.

На данный момент профинансировано 3 296 ваучеров на общую сумму 6,59 миллиарда гривен. По ним собственное жилье уже приобрели 3 228 семей. Из-за значительной разницы между количеством одобренных заявок и доступным финансированием главным вызовом для государства остается привлечение дополнительных средств на программу.

В ближайшее время жилой ваучер также планируется разрешить использовать в качестве первого взноса по программе "еОселя". Соответствующие изменения предусматривает законопроект № 15335, который призван урегулировать имущественные права и ипотечный залог. Профильный комитет уже рекомендовал Верховной Раде принять документ в первом чтении.

Кроме того, в августе планируется расширить способы подачи заявок – на портале "Дия", в ЦНАПах и у нотариусов. Сейчас обратиться за жилищным ваучером можно только через приложение "Дия".

Напомним, с 1 августа 2026 года для ВПЛ изменятся правила получения жилищных ваучеров. Помощь не будет предоставляться переселенцам, которые после 24 февраля 2022 года продали или подарили жилье, уже воспользовались льготной ипотекой или зарегистрировались на оккупированной территории после ее захвата. Новые ограничения не коснутся тех, кто уже получил ваучер или подал заявление ранее.