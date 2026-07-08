Уряд виділив понад 3 мільярди гривень на відновлення житла у Вишневому

Після масованої російської атаки у Вишневому на Київщині відновлюватимуть пошкоджене та знищене житло. Для цього уряд спрямує гроші з резервного фонду держбюджету.

Скільки грошей уряд виділив на відновлення житла у Вишневому

Уряд спрямує понад 3 мільярди гривень із резервного фонду держбюджету на відновлення житла у Вишневому. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

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Кошти підуть на відбудову знищеного житла, капітальний ремонт пошкоджених будинків та відновлення інженерних мереж. Також передбачені компенсації за програмою "єВідновлення", щоб власники пошкодженого житла могли отримати допомогу на ремонт.

У Вишневому внаслідок атаки пошкоджено 280 житлових будинків. Найбільше постраждав приватний сектор – 253 будинки. Також пошкоджені 27 багатоквартирних будинків.

Кулеба зазначив, що йдеться про наслідки однієї з наймасованіших атак на Київщину. Тому гроші з резервного фонду мають піти не лише на ремонт будівель, а й на відновлення мереж, без яких люди не зможуть повноцінно користуватися житлом.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки Росії по Вишневому Київської області зафіксовано найбільші руйнування житлової забудови за весь період повномасштабного вторгнення. За словами Прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, пошкоджено близько 13 гектарів житлового сектору. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила в Україні понад 400 тисяч об'єктів. Майже 180 тисяч із них – житло.