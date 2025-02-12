Ціна захмарна: який вигляд має старовинна вілла, яку продають у Львові
- У Львові продають історичну віллу "Ломниця", побудовану у 1911 році.
- Будівля потребує значного ремонту, оскільки не використовувалася десятки років.
У Львові виставили на продаж історичну віллу "Ломниця". Ціна будівлі – 1,3 мільйона доларів.
Про продаж вілли свідчить допис в інстаграмі рієлторки. Будівля потребує ремонту, адже тривалий час не експлуатувалася. Що ще про неї відомо, розповідає 24 Канал.
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У Львові продають давню віллу
Уже не вперше у Львові на продаж виставили історичну віллу "Ломниця", яку побудували ще у 1911 році. Вартість нерухомості становить 1,3 мільйона доларів, тобто понад 54 мільйони гривень.
Архітектурно збережена будівля, що датується початком 20 сторіччя, має площу 407 квадратних метрів й розмістилась у розкішному саду на 30 сотках,
– йдеться в оголошенні.
У ньому наголошують, що локація на вулиці Сахарова надає унікальність цій нерухомості, адже вона розташована між двома парками – Стрийським та Горіховим гаєм.
Який вигляд має історична вілла "Ломниця": Фото з інстаграму Vera Odynets
Вілла не в найкращому стані
З опублікованих фото помітно, що вілла не в найкращому стані. Її не використовували десятки років, а деякі кімнати взагалі не мають ремонту.
Будівля має звивисті сходи та башти, оригінальне планування та збережені елементи столярки, паркету.
Щодо планування, то вілла розділена на три помешкання з окремими входами. Історичне планування дозволяє відтворити первинний проєкт, об'єднавши приміщення для цілісного ансамблю. На горищі є можливість розширити простір та підняти рівень даху для додаткової площі.
Попри те, що ціна на цю нерухомість чимала, майбутньому власнику доведеться викласти кругленьку суму і на ремонт.