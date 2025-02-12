Ціна захмарна: який вигляд має старовинна вілла, яку продають у Львові

У Львові виставили на продаж історичну віллу "Ломниця". Ціна будівлі – 1,3 мільйона доларів.

Про продаж вілли свідчить допис в інстаграмі рієлторки. Будівля потребує ремонту, адже тривалий час не експлуатувалася. Що ще про неї відомо, розповідає 24 Канал.

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У Львові продають давню віллу

Уже не вперше у Львові на продаж виставили історичну віллу "Ломниця", яку побудували ще у 1911 році. Вартість нерухомості становить 1,3 мільйона доларів, тобто понад 54 мільйони гривень.

Архітектурно збережена будівля, що датується початком 20 сторіччя, має площу 407 квадратних метрів й розмістилась у розкішному саду на 30 сотках,

– йдеться в оголошенні.

У ньому наголошують, що локація на вулиці Сахарова надає унікальність цій нерухомості, адже вона розташована між двома парками – Стрийським та Горіховим гаєм.

Який вигляд має історична вілла "Ломниця": Фото з інстаграму Vera Odynets

Вілла не в найкращому стані

З опублікованих фото помітно, що вілла не в найкращому стані. Її не використовували десятки років, а деякі кімнати взагалі не мають ремонту.

Будівля має звивисті сходи та башти, оригінальне планування та збережені елементи столярки, паркету.

Щодо планування, то вілла розділена на три помешкання з окремими входами. Історичне планування дозволяє відтворити первинний проєкт, об'єднавши приміщення для цілісного ансамблю. На горищі є можливість розширити простір та підняти рівень даху для додаткової площі.

Попри те, що ціна на цю нерухомість чимала, майбутньому власнику доведеться викласти кругленьку суму і на ремонт.