Вперше престижну міжнародну нагороду отримав український урбаністичний проєкт

Український проєкт Vlasne Misto, який передбачає зведення містечка під Києвом, здобув престижну міжнародну премію. Він став найкращим одразу у двох номінаціях.

Про те, що відомо про проєкт та значення для України його перемоги в міжнародному конкурсі, 24 Канал розповідає з посиланням на Vlasne Misto.

Зверніть увагу Як війна змінила ринок нерухомості: інтерв'ю президентки АФНУ про ціни на житло і тенденції

Vlasne Misto здобуло міжнародну премію

Уперше в історії міжнародної премії The Plan REAL ESTATE AWARD нагороду отримав урбаністичний проєкт з України. Він здобув перемогу у двох номінаціях – екологічне соціальне управління та відновлення міських просторів, що свідчить про інноваційний підхід України до розвитку міст.

Під час нагородження в Мілані весь зал із захопленням дивився на нас. Ми самі не очікували одразу двох перемог, але це вкотре доводить, що наша країна дійсно має потужний потенціал у сфері урбаністики,

– розповів СЕО проєкту Ярослав Корніяченко.

Як зазначили у Vlasne Misto, такі ініціативи можуть стати прикладом для інших регіонів і залучити міжнародних інвесторів. А це неабияк важливо для відновлення міст України після війни.



Проєкт Vlasne Misto отримав престижну міжнародну нагороду / Фото Vlasne Misto

Що передбачає проєкт

Перше в Україні автономне містечко будують за 7 кілометрів від Києва. Воно охоплює 600 гектарів землі та розраховане на 47 тисяч жителів, які проживатимуть у 900 приватних будинках, 940 блокхаусах та 18 500 квартирах.

Як пояснюють у компанії, Vlasne Misto – місто, яке дарує час.

Україна має шанс створити перше повністю автономне, енергонезалежне та безпечне місто, яке не залежатиме від централізованих мереж та захищатиме мешканців від енергетичних і безпекових загроз,

– заявляють розробники.



Проєкт передбачає автономне, енергонезалежне і безпечне місто, яке збудують з нуля / Фото Vlasne Misto

Які переваги містечка:

енергонезалежність – власне виробництво енергії та води;

мінімальні витрати на комунальні послуги;

безпечне середовище – бомбосховища та автономні мережі;

екологічний транспорт та інноваційна медицина.

Концепція базується на кластерному принципі, що передбачає 8 ключових напрямків розвитку: освіту, енергетику, медицину, агро, гостинність, інновації, нерухомість і бізнес. Такий підхід дозволить створити сталу економіку всередині міста, мінімізуючи його залежність від зовнішніх ресурсів.

Який вигляд матиме містечко

Раніше на місці, де будуватимуть містечко, вирощували плодові дерева, а забудови майже не було. Там збереглася стара брукована дорога, яка стане головною транспортною артерією та громадським центром Vlasne Misto. Уздовж неї будуть громадські простори та будівлі з вищою поверховістю.

На головній осі передбачені 5 площ, кожна з яких матиме певну особливість. Центральна площа стане серцем містечка – там зведуть торгівельний центр, фермерський ринок і найвищу споруду міста – вертикальну теплицю, яка сягатиме вгору на 50 метрів.



Місто збудують за 7 кілометрів від Києва / Фото Vlasne Misto

Як уточнюють розробники, в межах міста та поруч із ним буде справжній екопростір: заповідник площею 300 гектарів, зелені зони на 165 гектарах, зелені дахи.

У компанії підсумували, що прагнуть створити автономне і безпечне середовище, де всі послуги й ресурси будуть поруч, аби мешканці могли насолоджуватися комфортним життям, не виходячи за межі міста.