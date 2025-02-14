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14 лютого, 10:30
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Вперше престижну міжнародну нагороду отримав український урбаністичний проєкт

Наталія Пристанська
Основні тези
  • Український проєкт Vlasne Misto отримав міжнародну премію The Plan REAL ESTATE AWARD у номінаціях екологічне соціальне управління та відновлення міських просторів.
  • Проєкт передбачає будівництво автономного містечка неподалік Києва, яке буде енергонезалежним та безпечним, з власним виробництвом енергії та води.

Український проєкт Vlasne Misto, який передбачає зведення містечка під Києвом, здобув престижну міжнародну премію. Він став найкращим одразу у двох номінаціях.

Про те, що відомо про проєкт та значення для України його перемоги в міжнародному конкурсі, 24 Канал розповідає з посиланням на Vlasne Misto.

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Vlasne Misto здобуло міжнародну премію

Уперше в історії міжнародної премії The Plan REAL ESTATE AWARD нагороду отримав урбаністичний проєкт з України. Він здобув перемогу у двох номінаціях – екологічне соціальне управління та відновлення міських просторів, що свідчить про інноваційний підхід України до розвитку міст.

Під час нагородження в Мілані весь зал із захопленням дивився на нас. Ми самі не очікували одразу двох перемог, але це вкотре доводить, що наша країна дійсно має потужний потенціал у сфері урбаністики,
– розповів СЕО проєкту Ярослав Корніяченко.

Як зазначили у Vlasne Misto, такі ініціативи можуть стати прикладом для інших регіонів і залучити міжнародних інвесторів. А це неабияк важливо для відновлення міст України після війни.


Проєкт Vlasne Misto отримав престижну міжнародну нагороду / Фото Vlasne Misto

Що передбачає проєкт

Перше в Україні автономне містечко будують за 7 кілометрів від Києва. Воно охоплює 600 гектарів землі та розраховане на 47 тисяч жителів, які проживатимуть у 900 приватних будинках, 940 блокхаусах та 18 500 квартирах.

Як пояснюють у компанії, Vlasne Misto – місто, яке дарує час. 

Україна має шанс створити перше повністю автономне, енергонезалежне та безпечне місто, яке не залежатиме від централізованих мереж та захищатиме мешканців від енергетичних і безпекових загроз,
– заявляють розробники.


Проєкт передбачає автономне, енергонезалежне і безпечне місто, яке збудують з нуля / Фото Vlasne Misto

Які переваги містечка:

  • енергонезалежність – власне виробництво енергії та води;
  • мінімальні витрати на комунальні послуги;
  • безпечне середовище – бомбосховища та автономні мережі;
  • екологічний транспорт та інноваційна медицина.

Концепція базується на кластерному принципі, що передбачає 8 ключових напрямків розвитку: освіту, енергетику, медицину, агро, гостинність, інновації, нерухомість і бізнес. Такий підхід дозволить створити сталу економіку всередині міста, мінімізуючи його залежність від зовнішніх ресурсів.

Який вигляд матиме містечко

Раніше на місці, де будуватимуть містечко, вирощували плодові дерева, а забудови майже не було. Там збереглася стара брукована дорога, яка стане головною транспортною артерією та громадським центром Vlasne Misto. Уздовж неї будуть громадські простори та будівлі з вищою поверховістю.

На головній осі передбачені 5 площ, кожна з яких матиме певну особливість. Центральна площа стане серцем містечка – там зведуть торгівельний центр, фермерський ринок і найвищу споруду міста – вертикальну теплицю, яка сягатиме вгору на 50 метрів. 


Місто збудують за 7 кілометрів від Києва / Фото Vlasne Misto

Як уточнюють розробники, в межах міста та поруч із ним буде справжній екопростір: заповідник площею 300 гектарів, зелені зони на 165 гектарах, зелені дахи.

У компанії підсумували, що прагнуть створити автономне і безпечне середовище, де всі послуги й ресурси будуть поруч, аби мешканці могли насолоджуватися комфортним життям, не виходячи за межі міста.