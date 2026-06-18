Старі будинки стали частиною храму: що відомо про незвичний проєкт у В'єтнамі

Архітектурна премія Wienerberger Brick Awards 2026 відзначила проєкт, який поєднав сучасний підхід із місцевою традицією. Головну нагороду отримав Храм і музей Дао Мао у В'єтнамі, зведений із переробленої глиняної плитки.

Чим особливий Храм і музей Дао Мао у В'єтнамі?

Як пише Dezeen, проєкт обрали серед 849 заявок із шести континентів. Загалом цього року премія назвала шістьох лауреатів у різних категоріях.

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Будівля привернула увагу не лише масштабом, а й тим, як у ній використали матеріал. Для храму та музею зібрали понад 6 мільйонів перероблених глиняних плиток із 500 будинків у цьому районі. Тож споруда буквально складена з елементів місцевої забудови.

Проєкт створили ARB Architects у співпраці з митцем Сюань Хінем. Храм і музей задумали як місце, пов'язане з місцевими звичаями та народною архітектурою.

Архітектори також працювали з ділянкою максимально обережно. У центрі території вони зберегли 50-річний фруктовий сад, тому будівля не витіснила ландшафт, а стала його частиною. У проєкті повторне використання матеріалів поєднали з уважною роботою з місцем.

Храм і музей Дао Мао / Фото ARB Architects

Wienerberger Brick Awards існує з 2004 року й відзначає інноваційне використання цегли в сучасній архітектурі. Окрім в'єтнамського храму, серед переможців 2026 року були проєкти в Китаї, Мексиці, Барселоні та на Майорці.

Як українська хата-мазанка перемогла на міжнародному конкурсі дизайну

Українська хата-мазанка, яка століттями асоціювалася із селом та народною архітектурою, опинилася серед найкращих дизайнерських проєктів світу. Будинки "Під очеретяним дахом", створені українською студією YOD Group, перемогли на престижному Hospitality Design Awards.

Комплекс складається з компактних будинків площею 50 квадратних метрів, у яких архітектори поєднали риси традиційної української хати-мазанки із сучасною архітектурою.