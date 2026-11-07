У Китаї зібрали 10-поверхівку менш ніж за 29 годин: у чому секрет

У Китаї 10-поверховий будинок зібрали менш ніж за 29 годин, хоча зазвичай таке будівництво триває місяцями. Досягти цього вдалося завдяки незвичайній технології, яка суттєво прискорила процес зведення багатоповерхівки.

Як у Китаї збудували 10-поверховий будинок за 29 годин

У червні 2021 року в китайському місті Чанша компанія Broad Group звела 10-поверховий житловий будинок лише за 28 годин 45 хвилин, пише Missed History.

Замість того щоб зводити кожен поверх із нуля, компанія підготувала окремі металеві модулі на заводі. Частину інженерних систем встановили ще під час виробництва, тому будівельникам не довелося витрачати на це додатковий час після доставки конструкцій. Фактично на майданчик привезли вже готові частини майбутнього будинку.

У Китаї збудували 10-поверховий будинок за 29 годин / Фото Engineerine, Broad Group

Сам процес складання нагадував роботу з великим конструктором. Вантажівки доставляли модулі на майданчик, де будівельні крани підіймали їх на потрібну висоту. Робітники послідовно встановлювали блоки, скріплювали їх болтами та з'єднували підготовлені інженерні системи. Завдяки цьому багатоповерхівка набувала завершеного вигляду буквально за лічені години.

Втім, заявлений час не означає, що весь будинок створили з нуля менш ніж за 29 годин. До початку монтажу компанія вже розробила проєкт, виготовила необхідні конструкції на заводі та доставила їх до місця будівництва. Тож рекорд стосується саме складання готових модулів, а повний процес будівництва зайняв значно більше часу.

У Китаї збудували 10-поверховий будинок за 29 годин / Фото Engineerine, Broad Group

Нагадаємо, у Китаї за допомогою тієї ж технології звели ще більшу багатоповерхівку – 26-поверховий будинок на 208 квартир збудували лише за 5 днів. Усі основні конструкції виготовили заздалегідь, а на будівельному майданчику їх просто зібрали.