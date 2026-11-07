В Китае собрали 10-этажное здание менее чем за 29 часов: в чем секрет

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Как в Китае собрали 10-этажный дом за 29 часов

В июне 2021 года в китайском городе Чанша компания Broad Group возвела 10-этажный жилой дом всего за 28 часов 45 минут, пишет Missed History.

Вместо того чтобы возводить каждый этаж с нуля, компания подготовила отдельные металлические модули на заводе. Часть инженерных систем установили еще на этапе производства, поэтому строителям не пришлось тратить на это дополнительное время после доставки конструкций. Фактически на строительную площадку привезли уже готовые части будущего дома.

В Китае построили 10-этажное здание за 29 часов / Фото Engineerine, Broad Group

Сам процесс сборки напоминал игру с большим конструктором. Грузовики доставляли модули на строительную площадку, где строительные краны поднимали их на нужную высоту. Рабочие последовательно устанавливали блоки, скрепляли их болтами и соединяли подготовленные инженерные системы. Благодаря этому многоэтажка приобретала законченный вид буквально за считанные часы.

Впрочем, заявленное время не означает, что весь дом построили с нуля менее чем за 29 часов. К началу монтажа компания уже разработала проект, изготовила необходимые конструкции на заводе и доставила их на строительную площадку. Таким образом, рекорд касается именно сборки готовых модулей, а полный процесс строительства занял значительно больше времени.

В Китае построили 10-этажный дом за 29 часов / Фото Engineerine, Broad Group

Напомним, в Китае с помощью той же технологии возвели еще более высокое многоэтажное здание – 26-этажный дом на 208 квартир построили всего за 5 дней. Все основные конструкции изготовили заранее, а на строительной площадке их просто собрали.