Під час вибору квартири часто трапляється так, що покупець знаходить житловий комплекс, який повністю відповідає його очікуванням. Однак такі варіанти швидко розкуповують. Для того, щоб отримати все ж таки обрану квартиру можна купити житло за переуступкою.

Що таке переуступка квартири і які є ризики?

Переуступкою називають укладання договору, за яким переуступається право власності на об'єкт інвестування, передає 24 Канал з посиланням на сайт девелоперської компанії РІЕЛ.

Читайте також Діаманти, шуби й елітний маєток: як керівник держпідприємства розкошує під час війни

Якщо простіше говорити, то це купівля квартири в інвестора, який вклався в будівництво нового будинку, хоч сам ще будинок не введений в експлуатацію.

Річ у тім, що інвестор, який придбав житло в новобудові, наприклад, на етапі котловану, має право продати свою квартиру.

Втім при такому укладанні договору притаманні ризики щодо перевірки правомірності набуття та відчуження продавцем своїх прав. Саме тому радять під час купівлі житла за переуступкою бути вдвічі уважнішим та ретельно перевіряти документи.

Йдеться про перевірку забудовника та відсутність судових справ. Також, варто глянути на попередні проєкти компанії, у якої збираєтеся придбати житло. Обов'язково нотаріально завірте угоду та проведіть фіксацію факту оплати.

Водночас, за даними Новини.Live, до переваг такої купівлі нерухомості є:

Доступна ціна, адже квартира по переуступці часто продається за вартість, що нижча за ринкову. Це дозволяє заощадити від 5% до 20%.

Можливість швидкого заселення, адже нерухомість продається по переуступці вже на фінальних етапах будівництва.

Вибір найкращих варіантів, бо перші інвестори переважно викуповують найкращі квартири.

Нижчі ризики довгобуду, бо на пізніх етапах будівництва ймовірність, що будинок не добудують, мінімальна.

Зверніть увагу! До основних витрат під час купівлі квартири по переуступці входять: комісія забудовнику – 1 – 5% від вартості квартири, нотаріальні послуги – від 4 000 гривень, податки – 1% до Пенсійного фонду (якщо є договір купівлі – продажу прав).

Яким квартирам українці віддають перевагу при купівлі?