Мінус 1% від ціни квартири: хто може не платити збір при купівлі житла

Під час купівлі квартири чи будинку до ціни житла додається ще один обов'язковий платіж – 1% до Пенсійного фонду. Втім, частина покупців може законно не платити цей збір, а в окремих випадках уже сплачені гроші можна повернути.

Хто може не платити 1% при купівлі житла

Як пише 24 Канал, збір до Пенсійного фонду сплачує покупець, але не всі мають його платити.

Насамперед це стосується тих, хто купує житло вперше і раніше не мав у власності квартири, будинку чи іншого житлового об'єкта. Не платити 1% можуть і покупці, які перебувають в офіційній черзі на отримання житла. Ще одна категорія – люди, які інвестують у будівництво житла. Тобто йдеться про вкладення у новобудову, а не про звичайну купівлю квартири на вторинному ринку.

Які документи потрібні нотаріусу

Для того, щоб оформити угоду без цього платежу, покупець має пояснити нотаріусу, чому має право не платити збір. Якщо людина купує житло вперше, вона подає заяву про те, що раніше не мала житла у власності.

Також потрібен витяг з Державного реєстру речових прав. Він має підтвердити, що за покупцем не зареєстрована інша квартира чи будинок. Якщо підстава для звільнення – черга на житло, треба додати документи, які це підтверджують.

Чому 1% іноді все одно доводиться платити

На практиці частина нотаріусів досі просить квитанцію про сплату збору. Це може статися навіть тоді, коли покупець має право оформити житло без 1%. У такому разі можна звернутися до іншого нотаріуса, який працює за актуальними правилами.

Нагадаємо, якщо збір уже сплатили помилково, його можна повернути через Пенсійний фонд. Для цього потрібні заява, договір купівлі-продажу, квитанція про оплату та документи, які підтверджують право не платити 1%.